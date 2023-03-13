Эксперты: сейчас не самое лучшее время вводить курортный сбор в Петербурге

С 1 августа в Петербурге хотят ввести курортный сбор. Взимать 100 руб. за сутки с человека обяжут не только гостиницы, но и предпринимателей, оказывающих услуги по предоставлению в пользование жилых помещений. Правда, по мнению некоторых специалистов, контролировать «серую» часть рынка не будут. В итоге вся нагрузка, очевидно, ляжет на отельеров и добросовестных предпринимателей, поставив тех в невыгодное положение по сравнению с нелегальными арендодателями.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Многие местные отельеры считают, что сейчас не самый лучший момент для таких экспериментов. «Средний чек по сравнению с допандемийным периодом снизился примерно в 2 раза. Это произошло, потому что упал спрос на гостиничные услуги: мы потеряли большое количество иностранных туристов, которые до сих пор не вернулись к нам. И не думаю, что в ближайшее время вернутся, несмотря на то что для китайцев открылась возможность приезжать в Россию, в данный момент мы их не видим», – поделилась своим мнением член правления Лиги малых отелей и хостелов Ольга Воинова.

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У гостиниц к тому же не будет рычагов воздействия на туристов, которые, например, могут отказаться оплачивать курортный сбор, кроме как просто отказать такому туристу в заселении. Что приведет к негативным последствиям для самой гостиницы, так как она будет в этом случае терять своих и без того малочисленных в настоящее время туристов. А турист, которому не захочется платить курортный сбор, просто, вероятно, будет уходить в «серый» сектор туррынка, например в квартиры, сдающиеся посуточно.

Как поступать отельерам, в случае если турист заселился и отказался платить курортный сбор, в проекте закона не указано. Там лишь идет речь о том, что нужно уведомить об этом надзорные органы. Но, например, на Ставрополье в начале эксперимента 3% постояльцев отелей не соглашались вносить 50 руб. с человека в сутки. По данным РБК, в отношении «отказников» возбуждались дела об административном правонарушении, а размер штрафа составлял от 500 до 2000 руб.

Не поддержал введение курортного сбора в Северной столице и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Мне непонятны стремления “наступить на горло” внутреннему туризму, тем более в самое неподходящее время. Когда, с одной стороны, есть все условия для его развития, с другой – доходы граждан и бизнеса, мягко говоря, невысоки», – написал он в своем телеграм-канале. С таким мнением согласен член Общественно-экспертного совета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Алексей Кожевников.

Эксперт неоднократно говорил об отчетах по расходам курортного сбора – на что и для чего его тратят – и целесообразности таких расходов.

В Петербурге хотят направить вырученные деньги «исключительно на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга». В Комитете по развитию туризма говорят, что проект размещен для экспертизы и оценки, поэтому вероятность того, что закон будут дорабатывать и видоизменять, никто не отменял. Чем обернется этот эксперимент, увидим на практике.