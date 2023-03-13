Теплоходный круиз на Курилы: цены и типы кают, где купить билеты

Стартовали предварительные продажи билетов на теплоходный круиз из Корсакова на Курильские острова. Где купить билеты, какова их стоимость, какие условия для пассажиров – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Курилы являются местом притяжения любителей природы и красивых видов: здесь можно посмотреть на вулканы, чистейшие озера, разноцветные скалы, побывать на термальных источниках и национальных парках.

Путешествие будет осуществляться на теплоходе «Игорь Фархутдинов» – это морское судно усиленного ледового класса, которое вмещает 140 человек. Бесплатно с собой можно провезти 50 кг багажа. При желании можно взять с собой и животное.

Теплоход курсирует по маршруту Корсаков – Кунашир – Шикотан – Итуруп – Сахалин. Пассажирам предлагают каюты класса люкс, а также 1-й, 2-й и 3-й категории. На теплоходе имеется кафе-столовая, где можно подкрепиться за дополнительную плату.

В данное время в продаже билеты на апрель и май, стоимость 3750 рублей. Приобрести их можно в кассе морского перевозчика «Морская компания «Сахалин-Курилы», а также на сайте и в мобильном приложении rfbus.ru.

Стоит отметить, что цены в кассе и в интернете одинаковы. При покупке онлайн билет можно вернуть через мобильное приложение без посещения кассы.