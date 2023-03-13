Чем заняться на майские праздники

Сплавиться по реке, как герой Константина Хабенского.

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Захватывающие кадры сплава, совершенного юными героями, стали изюминкой фильма "Географ глобус пропил". А пермяки монетизировали тот факт, что в их городе сняли кинокартину для большого экрана. Например, организовали маршрут по местам съемок — от школы, где преподавал главный герой, до арт-объекта "Счастье не за горами". Но наибольшей популярностью пользуется сплав по реке Усьва через порог Долган, напоминающий испытание, которое пришлось преодолеть герою Константина Хабенского и его ученикам. Этот тур в 2015 году получил премию "Посол Пермского края".

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Перед началом натурных съемок туроператор провел съемочную группу по своему маршруту. В итоге более 70% отснятого материала вошло в киноленту, а режиссер Александр Велединский привязал к нему сценарий.

По дороге, помимо всего прочего, туристам представится возможность подержать в руках реквизит из фильма и пообщаться с людьми, участвовавшими в организации съемок. Неотъемлемая часть тура — уха, посиделки у костра с множеством историй и ночевки в палатках. Удовольствие также принесет подъем на скалы Столбы и камень Большое бревно, а также вылазки в пещеру, где киношные школьники искали кости мамонта.

Как добраться и сколько длится: туристы собираются в Перми и отправляются в путь по реке Усьва на шестиместных спортивных катамаранах от поселка Шумихинского (примерно 3,5 часа от Перми) к поселку Мыс. Сплав по маршруту съемок "Географ глобус пропил" займет от трех до пяти дней в зависимости от погоды.

Взобраться на шиханы и попробовать кумыс

Манит туристов весной и цветущая Башкирия. Гостям республики всегда советуют побывать на горе Иремель, которая находится в 250 км от Уфы. Ее пологий склон покорится и новичку, а отсутствие комаров в начале мая станет приятным бонусом. С вершины можно насладиться потрясающими видами на Уральскую гряду и загадать желание, которое, по поверью, непременно исполнится.

С Иремелем по популярности соперничают шиханы (изолированные возвышенности — прим. ТАСС) Торатау, Юрактау и Куштау — конусообразные рифы доисторических морей. Поход на них — отличный вариант семейного отдыха, он вполне по силам детям, которые с удовольствием ищут в траве окаменелости со следами моллюсков. Ночевка в палатке (и конечно, в спальных мешках) на склоне, над которым порой пролетают совы, — особое таинство. Также шихан Торатау облюбовали парапланеристы, в хорошую погоду там можно воспарить над землей под присмотром инструктора.

Экскурсия на кумысную ферму — это возможность посмотреть, как джигиты объезжают скакунов, а самим прокатиться верхом или принять участие в изготовлении кумыса. Напиток известен тем, что его доставляли как целебное средство и писателю Льву Толстому, и генсеку Леониду Брежневу, и другим известным персонам. Однако пробовать его следует с осторожностью — он может стать суровым испытанием для желудка горожанина.

В качестве гостинца из Башкирии обычно увозят мед, будь то душистый янтарный с пасеки или темно-коричневый бортевой от диких пчел. Кстати, в южных районах республики за отдельную плату бортники готовы показать любопытным, как они ловко взбираются на высоченные деревья.

Как добраться и сколько длится: к основным достопримечательностям республики можно отправиться из Уфы или Стерлитамака. Путешествие по Башкирии займет три дня или на день больше — в том случае, если туристы захотят увидеть бортников в деле. Для этого нужно ехать в глубинку.

Сделать селфи в бурке, папахе и с грифом

По отзывам туристов, после суматошных российских мегаполисов пребывание в Дагестане с его мерным течением жизни и традиционно уважительным этикетом побуждает пересмотреть собственные нормы и правила.

Отдельный разговор — природа Дагестана. Например, головокружительные виды на реке Сулак не уступают пейзажам американского Большого каньона. Не меньше впечатляет прогулка к изумрудному Чиркейскому водохранилищу и Салтинской теснине, с которой сверкающие потоки воды устремляются к подземному озеру. Здесь же вполне можно сделать селфи с грифом. Если, конечно, удастся уговорить эту гордую птицу немного попозировать.

Карадахская теснина, именуемая в народе Воротами чудес, а также один из самых высоких в мире барханов Сарыкум и развалины средневекового аула-призрака Гамсутль, сливающегося с горным массивом, погружают в атмосферу сказок про Али-Бабу и 40 разбойников. Полноценной заменой пещере с сокровищами послужит экскурсия в село Кубачи — к потомственным ювелирам, готовым поделиться своими секретами. И кто знает, вдруг кому-то из туристов такая встреча поможет раскрыть в себе дар мастера.

Тема профессиональных династий — одна из самых увлекательных во время путешествия по Дагестану. Помимо ювелирного искусства будет возможность познакомиться с особенностями инкрустации по дереву, изготовления бурок и папах, а также с ремеслом гончаров. Сувениры, привезенные из этой поездки, точно займут видное место у вас дома.

Как добраться и сколько длится: путешествия по Дагестану начинаются с его столицы — Махачкалы. С учетом больших расстояний между точками маршрута стоит заложить пять дней.

Пройтись по местам детства Антона Чехова и Фаины Раневской

Есть веская причина приехать в конце апреля — начале мая в донские степи — только в это время там можно застать бескрайнее разноцветье диких тюльпанов и ирисов. Это чудо природы туристы ждут каждый год, и к нему приурочен ежегодный фестиваль "Воспетая степь", который проходит в Ростовской области в долине реки Маныч в апреле-мае.

После наслаждения живым морем цветов стоит наведаться в Таганрог, который 2023 году отмечает 325 лет с момента основания. Местные жители называют его Азовской Пальмирой и настаивают, что их город в XIX веке хорошо знали и уважали в Европе. Там находили душевный приют и представители царских фамилий, и творческая интеллигенция.

Самый известный выходец из Таганрога, безусловно, писатель Антон Павлович Чехов. Земляки знают немало подробностей его биографии. Например, вам покажут часто посещаемые им городские места, расскажут, в кого влюблялся мечтательный гимназист Антоша "Чехонте", почему его деда считали "аспидом", а дядю обручили с принцессой Гессенской, а также множество других интересных историй.

Ничуть не меньше местные жители гордятся другой уроженкой Таганрога — актрисой Фаиной Раневской, которая, впрочем, свою малую родину почти не упоминала. Она уехала из дома совсем юной, чтобы учиться на артистку, вопреки воле родителей. Но таганрожцы Раневскую любят — холят ее родной дом, установили бронзовый памятник в образе тети Ляли из фильма "Подкидыш" и обустроили милую кофейню "Фрекен Бок", названную по имени озвученного ею персонажа мультфильма.

Как добраться и сколько длится: фестиваль "Воспетая степь" проходит в Орловском районе — в 250 км от Ростова-на-Дону, а Таганрог находится от столицы региона всего в 70 км. Путешествие в Ростовскую область можно совершить за три дня.