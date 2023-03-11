В Магаданской области откроют новые туристические маршруты

В Магаданской области будут открыты дополнительные туристические маршруты, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство региона.

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Три новых маршрута будут включены в программу "Большая Колымская тропа" - это будет сеть экотроп.

"Взойти на "Три богатыря" или "Спящий рыцарь" с комфортом, не опасаясь за собственную безопасность, будет возможно благодаря включению маршрутов в муниципальных округах в "Большую Колымскую тропу", - указано в сообщении регионального правительства.

В частности, экологические маршруты пройдут в Сусуманском и Ягоднинском районах области - пешие, велосипедные, лыжные, водные и комбинированные маршруты дадут туристам возможность увидеть красоты Колымы и послужат точкой для кардиотренировок.