3 идеи для путешествия весной по Дальнему Востоку
Если Сочи и Калининград на весенние каникулы уже надоели, хочется чего-то необычного, да так, чтобы все спрашивали, откуда фотографии, отправляйтесь на Дальний Восток!
Специально для вас редакция «ФедералПресс» составила подборку мест на Дальнем Востоке, которые можно посетить уже весной.
Выбирайте.
Приморская сакура
Традиционно весной жители Приморского края любуются не на цветущую сакуру, а на рододендроны. Примечательно, что розовый цветок стал официальной эмблемой Владивостока в 1994 году. Цвести небольшие деревья начинают в апреле, а иногда и в марте.
Местные жители и туристы отправляются в лес и горы, чтобы полюбоваться на цветение «приморской сакуры». Встретить рододендроны можно на горе Пидан. Совершить восхождение на высшую точку Ливадийского хребта можно в качестве джип-тура, стоимость на одного человека составляет 3000 рублей.
Амурские столбы
В Хабаровском крае можно найти одно из самых загадочных природных явлений Дальнего Востока – Амурские столбы. Их происхождению ученые до сих пор не могут найти объяснения. Согласно официальной версии, это остатки магмы, которая пробилась на поверхность планеты около 170 млн лет назад.
Амурские столбы находятся в 134 км от Комсомольска-на-Амуре, в районе села Нижнетамбовское на левом берегу реки Амур. Скалы представляют собой гранитные столбы различной формы высотой от 12 до 70 метров и включают в себя комплекс каменных сооружений, получивших названия Шаман-камень, Церковь, Стены, Чаша, Корона. Стоимость тура составляет 6200 рублей.
Весенний Байкал
До конца марта дальневосточники могут увидеть зимний Байкал. Однако с каждым днем лед становится все тоньше, поэтому заранее необходимо продумывать развлечения. Экскурсионные туры включают в себя программы для любителей пеших прогулок, на автомобиле или вертолете. Знакомство с Байкалом принято начинать с поселка Листвянка. Здесь можно познакомиться с истоком единственной вытекающей реки из Байкала – Ангары, Лиственничным заливом, побывать на смотровой площадке в верховьях приморского хребта, где раскрывается панорама на южный Байкал, посетить дендрологический парк и многое другое.