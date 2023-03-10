3 идеи для путешествия весной по Дальнему Востоку

Если Сочи и Калининград на весенние каникулы уже надоели, хочется чего-то необычного, да так, чтобы все спрашивали, откуда фотографии, отправляйтесь на Дальний Восток!

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Специально для вас редакция «ФедералПресс» составила подборку мест на Дальнем Востоке, которые можно посетить уже весной.

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Приморская сакура

РИА "ФедералПресс"

Традиционно весной жители Приморского края любуются не на цветущую сакуру, а на рододендроны. Примечательно, что розовый цветок стал официальной эмблемой Владивостока в 1994 году. Цвести небольшие деревья начинают в апреле, а иногда и в марте.

Местные жители и туристы отправляются в лес и горы, чтобы полюбоваться на цветение «приморской сакуры». Встретить рододендроны можно на горе Пидан. Совершить восхождение на высшую точку Ливадийского хребта можно в качестве джип-тура, стоимость на одного человека составляет 3000 рублей.

Амурские столбы

В Хабаровском крае можно найти одно из самых загадочных природных явлений Дальнего Востока – Амурские столбы. Их происхождению ученые до сих пор не могут найти объяснения. Согласно официальной версии, это остатки магмы, которая пробилась на поверхность планеты около 170 млн лет назад.

Амурские столбы находятся в 134 км от Комсомольска-на-Амуре, в районе села Нижнетамбовское на левом берегу реки Амур. Скалы представляют собой гранитные столбы различной формы высотой от 12 до 70 метров и включают в себя комплекс каменных сооружений, получивших названия Шаман-камень, Церковь, Стены, Чаша, Корона. Стоимость тура составляет 6200 рублей.

Весенний Байкал

РИА "ФедералПресс"