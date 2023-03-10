Туристы смогут посещать регионы бесплатно еще минимум два года

Из Госдумы решено отозвать важный для многих путешественников законопроект, сообщает KONKURENT.RU.

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Из Государственной думы будет отозван законопроект, предполагающий введение в России туристического сбора в регионах страны.

Речь идет об инициативе, согласно которой субъекты РФ могли самостоятельно решать вопрос о введении подобного сбора. При этом понятие курортный сбор предлагалось заменить на туристический сбор. Кроме того, денежные средства от таких взносов должны были направляться в региональные бюджеты, откуда их можно было использовать на развитие туристической инфраструктуры конкретного региона.

Основной причиной отзыва законопроекта из Госдумы стало продление эксперимента по курортному сбору, который проводится в нескольких регионах России: Крым, Санкт-Петербург, Алтайский, Краснодарский, Ставропольский край и федеральная территория «Сириус». Эксперимент по курортному сбору продлится в этих регионах России до 2025 г.

Один из авторов законопроекта Андрей Марков уже заявил, что после этой даты законопроект по туристическому сбору снова будет подан на рассмотрение парламентариев.