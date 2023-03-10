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1 час назад

Никаких сборов не будет: туристы смогут посещать регионы бесплатно еще минимум два года

Konkurent.ru

Из Госдумы решено отозвать важный для многих путешественников законопроект, сообщает KONKURENT.RU.

Туристы смогут посещать регионы бесплатно еще минимум два года
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Из Государственной думы будет отозван законопроект, предполагающий введение в России туристического сбора в регионах страны.

Речь идет об инициативе, согласно которой субъекты РФ могли самостоятельно решать вопрос о введении подобного сбора. При этом понятие курортный сбор предлагалось заменить на туристический сбор. Кроме того, денежные средства от таких взносов должны были направляться в региональные бюджеты, откуда их можно было использовать на развитие туристической инфраструктуры конкретного региона.

Основной причиной отзыва законопроекта из Госдумы стало продление эксперимента по курортному сбору, который проводится в нескольких регионах России: Крым, Санкт-Петербург, Алтайский, Краснодарский, Ставропольский край и федеральная территория «Сириус». Эксперимент по курортному сбору продлится в этих регионах России до 2025 г.

Один из авторов законопроекта Андрей Марков уже заявил, что после этой даты законопроект по туристическому сбору снова будет подан на рассмотрение парламентариев.

«Я планирую его снова подать. Думаю, можно потерпеть два года и дождаться итоговой оценки эксперимента», – заявил он, пишут «Ведомости».

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