Когда Каспийское море сможет начать соперничать за туристов с Черным

В Дагестане приступили к созданию Каспийского прибрежного кластера. Когда местные пляжи смогут составить конкуренцию черноморским?

Фото: Российская Газета Российская Газета

"Мы приступаем к активной фазе реализации проекта, важного для всей страны, а не только для Северного Кавказа. Начали заниматься территориальным планированием. Оно определит, какие места размещения, активности, точки притяжения будут на курорте. Учитывая это, оценим вложения в инфраструктуру. Далее приступим к проектированию инженерных коммуникаций и их строительству. Параллельно инвесторы начнут возводить коммерческую инфраструктуру - в первую очередь гостиницы. Уверен, бизнес заинтересуется проектом. Планируем, что в республике не менее 15 процентов туристов будут отдыхать на Каспии", - отметил генеральный директор КАВКАЗ.РФ Андрей Юмшанов.

Видео дня

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, каспийское побережье - одно из самых недооцененных с точки зрения пляжного отдыха. Он добавил, что развитие Каспийского кластера начнется с Дербента, так как этот город способен стать туристическим центром региона благодаря высокой концентрации исторических и природных памятников, теплому климату и протяженной пляжной линии.

Неоспоримое преимущество дагестанских пляжей перед черноморскими в том, что здесь практически вся прибрежная полоса песчаная. Но хорошо оборудованных пляжей очень мало. У большинства нет раздевалок, душевых кабин, точек общепита. Порой туристам негде даже спрятаться от палящего солнца.

В ближайшие несколько лет в Каспийском кластере предполагается построить трех-, четырех- и пятизвездочные гостиницы и коттеджи на 12,5 тысячи мест. Также здесь появятся аквапарк, тематические парки и парк аттракционов, спа-центр и центр водных видов спорта, яхтенная марина. Рассматривается возможность строительства конгресс-центра и спортивных объектов. Согласно маркетинговым исследованиям, к 2032 году на пляжах кластера будет отдыхать не менее 360 тысяч человек в год.

Сейчас определяются границы каспийской туристско-рекреационной особой экономической зоны. Специалисты проведут инвентаризацию земель и объектов недвижимости. Площадь туркластера на территории Дербентского района должна превысить 200 гектаров. Обустроить береговую полосу протяженностью шесть километров и создать современную туристическую инфраструктуру планируется уже к 2026 году.

Немаловажную роль сыграют масштабная модернизация системы ЖКХ и строительство очистных сооружений в Дербенте и других прибрежных городах, что в том числе скажется на состоянии Каспийской акватории. Ведь не секрет, что сегодня в море попадают тысячи кубометров неочищенных стоков. Кстати, очистные канализационные сооружения Дербента станут первыми в республике. Их мощность составит 25 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

Хорошо оборудованных пляжей на дагестанском побережье очень мало. У большинства нет раздевалок, душевых кабин, точек общепита

Скорость реализации грандиозных планов на Каспии будет зависеть от решения прежде всего земельных проблем. На побережье Дагестана находятся базы отдыха и санатории, построенные еще с советских времен. Многие были приватизированы, но есть и те, статус которых так и не определен. На берегу также немало частных коттеджей. Сейчас простому туристу попасть на каспийские пляжи проблематично - въезды перекрыты шлагбаумами. Летом прошлого года корреспондент "РГ" пытался вместе с гостями найти место для отдыха между Каспийском и Избербашем. Но проехать к морю было невозможно. Только на одном пляже нас пропустили, взяв плату и мотивировав ее тем, что это частная территория.