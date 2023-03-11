Круизный поезд из Москвы на Кавказ запустят в начале мая

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» будет отправляться из Москвы со 2 мая до конца сентября по отдельным датам, говорится в сообщении РЖД.
«Знаменитый туристический поезд [„Жемчужина Кавказа“], полюбившийся тысячам пассажиров, в этом году будет отправляться из Москвы со 2 мая до конца сентября по отдельным датам», — отмечается в сообщении.
В холдинге отметили, что маршрут туристического поезда в новом сезоне скорректирован и пройдет через Адыгею, Северную Осетию-Аланию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ингушетию.
В течение путешествия туристы смогут увидеть вершины гор, ущелья, водопады, высокогорные озера, термальные источники и уникальные ландшафты.
Поезд оснащен душевыми кабинами, индивидуальными сейфами, розетками, добавили в Федеральной пассажирской компании (входит в РЖД).