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1 час назад

Круизный поезд из Москвы на Кавказ запустят в начале мая

Большая Азияиещё 3

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» будет отправляться из Москвы со 2 мая до конца сентября по отдельным датам, говорится в сообщении РЖД.

Круизный поезд из Москвы на Кавказ запустят в начале мая
Фото: Большая АзияБольшая Азия

«Знаменитый туристический поезд [„Жемчужина Кавказа“], полюбившийся тысячам пассажиров, в этом году будет отправляться из Москвы со 2 мая до конца сентября по отдельным датам», — отмечается в сообщении.

В холдинге отметили, что маршрут туристического поезда в новом сезоне скорректирован и пройдет через Адыгею, Северную Осетию-Аланию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ингушетию.

В течение путешествия туристы смогут увидеть вершины гор, ущелья, водопады, высокогорные озера, термальные источники и уникальные ландшафты.

Поезд оснащен душевыми кабинами, индивидуальными сейфами, розетками, добавили в Федеральной пассажирской компании (входит в РЖД).

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