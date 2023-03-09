Названо самое популярное направление для отдыха в апреле 2023 года

Лидером среди популярных направлений для трехдневного отдыха в апреле 2023 года стал Санкт-Петербург, сообщает Petrograd.ru. По данным аналитиков, порядка 19% жителей России планируют весной поехать в Северную столицу. Второе место по популярности занял Сочи — 17%, а тройку замыкает Казань — 7%.