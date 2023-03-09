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2 часа назад

Названо самое популярное направление для отдыха в апреле 2023 года

N24.ru

Лидером среди популярных направлений для трехдневного отдыха в апреле 2023 года стал Санкт-Петербург, сообщает Petrograd.ru. По данным аналитиков, порядка 19% жителей России планируют весной поехать в Северную столицу. Второе место по популярности занял Сочи — 17%, а тройку замыкает Казань — 7%.

Названо самое популярное направление для отдыха в апреле 2023 года
Фото: unsplash.comunsplash.com

Средняя стоимость размещения в Санкт-Петербурге составляет 3 370 рублей, в Москве – дороже – 4 288 рублей.

Отметим, ранее в Петербург пребыла первая после пандемии группа туристов из Китая. В ее составе 30 жителей из Гуанчжоу.

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