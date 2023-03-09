В Сочи заявили, что рост цен на отдых носит "точечный" характер

Подорожание отдыха в Сочи в этом году не будет носить массовый характер, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в четверг.

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"Анализ динамики ценовой политики по объектам различных сегментов в летнем сезоне 2023 отображает, что рост цен имеется, тем не менее, он носит "точечный" характер и связан только с сезонным колебанием цен", - сообщили в администрации Сочи.

В пресс-службе также напомнили о возможности бронирования санаторно-курортных путевок по программам раннего бронирования со скидками от 10 до 20%.

По данным властей, в санаториях и пансионатах с лечением средний срок пребывания остается на уровне прошлого года и составляет около 12 дней. При этом в нескольких санаториях и пансионатах с лечением наблюдается рост бронирований на май, он составляет примерно 5% относительно аналогичного периода прошлого года.

"Высокий уровень бронирования отмечается в том числе и на летний период, например, на пиковые месяцы (июль, август) в ряде санаториев и пансионатов с лечением процент бронирования уже сейчас достигает 80%", - добавили в пресс-службе.