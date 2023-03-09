Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

В Сочи открылся туристический маршрут по памятникам военной истории

Российская Газета

Пешеходный туристический маршрут длиной один километр "Сочи - город-госпиталь. Подвиг во имя жизни" включает несколько военных монументов: мемориал "Подвиг во имя жизни", памятник "Солдату-сочинцу", "Стелу с орденом Отечественной войны" и другие.

В Сочи открылся туристический маршрут по памятникам военной истории
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Разработчики создали удобную навигацию. Пройти маршрут можно за один час. Он бесплатный и предназначен как для индивидуального осмотра достопримечательностей, так и для прохождения организованными туристическими группами.

- Удобная навигация разработана так, чтобы человек быстро ориентировался и попадал на очередную точку показа максимально быстро, - рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш. - Вообще же мы разработали несколько пешеходных маршрутов. В этом году планируем открыть еще три. Они станут основой сети маршрутов под общим названием "Городские легенды". Будет работать и аудиогид.

Так, в 2023 году заработают маршруты "Музеи природы и культуры города Сочи" - по улицам Черноморской и Курортному проспекту, а также вдоль берега Черного моря до парка "Дендрарий". Еще один маршрут называется "Врата солнечного города" - он пройдет от Морского вокзала до Железнодорожного и в обратном направлении по улице Воровского.

А на маршруте "Исторический бульвар" (от Морского вокзала до Зимнего театра) можно будет увидеть около 30 памятников истории и культуры и других интересных достопримечательностей.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий