В Сочи открылся туристический маршрут по памятникам военной истории

Пешеходный туристический маршрут длиной один километр "Сочи - город-госпиталь. Подвиг во имя жизни" включает несколько военных монументов: мемориал "Подвиг во имя жизни", памятник "Солдату-сочинцу", "Стелу с орденом Отечественной войны" и другие.

Фото: Российская газета Российская газета

Разработчики создали удобную навигацию. Пройти маршрут можно за один час. Он бесплатный и предназначен как для индивидуального осмотра достопримечательностей, так и для прохождения организованными туристическими группами.

- Удобная навигация разработана так, чтобы человек быстро ориентировался и попадал на очередную точку показа максимально быстро, - рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш. - Вообще же мы разработали несколько пешеходных маршрутов. В этом году планируем открыть еще три. Они станут основой сети маршрутов под общим названием "Городские легенды". Будет работать и аудиогид.

Так, в 2023 году заработают маршруты "Музеи природы и культуры города Сочи" - по улицам Черноморской и Курортному проспекту, а также вдоль берега Черного моря до парка "Дендрарий". Еще один маршрут называется "Врата солнечного города" - он пройдет от Морского вокзала до Железнодорожного и в обратном направлении по улице Воровского.