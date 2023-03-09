Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для трехдневных путешествий в апреле. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
В рейтинге самых популярных направлений столица Приволжья заняла шестое место, уступив Санкт-Петербургу, Сочи, Казани, Калининграду и Москве. Замыкают топ Минск, Ялта, Пятигорск и Суздаль.
Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении в Нижнем Новгороде в апреле составляет 3 941 рубль.
Напомним, ранее Нижегородская область вошла в число популярных маршрутов для зимнего туризма.