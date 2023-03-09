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1 час назад

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для трехдневных путешествий в апреле

В городе N

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для трехдневных путешествий в апреле. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для трехдневных путешествий
Фото: В городе NВ городе N

В рейтинге самых популярных направлений столица Приволжья заняла шестое место, уступив Санкт-Петербургу, Сочи, Казани, Калининграду и Москве. Замыкают топ Минск, Ялта, Пятигорск и Суздаль.

Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении в Нижнем Новгороде в апреле составляет 3 941 рубль.

Напомним, ранее Нижегородская область вошла в число популярных маршрутов для зимнего туризма.

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