На майские праздники билеты на перелёты по России подорожают в пять раз

Перелёты по России на майские праздники могут подорожать в пять раз. Вице-президент Альянса турагентств Александ Мкртчян рассказал об этом радио Sputnik.

Фото: Runews24 Runews24

По словам эксперта, рост цен на билеты из крупных российских городов на вечер 5 и 6 мая уже заметен. Так, билет Москва – Сочи уже подорожал в два раза – до 6 тысяч рублей с трёх. К концу апреля прогнозируется пятикратный рост. Перелёт из российской столицы на юг будет стоить 15 тысяч рублей.

Цены на майские праздники растут каждый год. По данным сервисов онлайн-бронирования, стоимость перелётов повышается на новогодние праздники, в мае и летом. Мкртчян посоветовал не ждать распродаж, а купить билеты заранее.

На майские праздники подорожают также железнодорожные билеты. Особенно купе и СВ. Прогнозируется, что рост составит 50-70% к стоимости.