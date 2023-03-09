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1 час назад

На майские праздники авиабилеты на перелёты по России подорожают в пять раз

runews24.ruиещё 1

Перелёты по России на майские праздники могут подорожать в пять раз. Вице-президент Альянса турагентств Александ Мкртчян рассказал об этом радио Sputnik.

На майские праздники билеты на перелёты по России подорожают в пять раз
Фото: Runews24Runews24

По словам эксперта, рост цен на билеты из крупных российских городов на вечер 5 и 6 мая уже заметен. Так, билет Москва – Сочи уже подорожал в два раза – до 6 тысяч рублей с трёх. К концу апреля прогнозируется пятикратный рост. Перелёт из российской столицы на юг будет стоить 15 тысяч рублей.

Цены на майские праздники растут каждый год. По данным сервисов онлайн-бронирования, стоимость перелётов повышается на новогодние праздники, в мае и летом. Мкртчян посоветовал не ждать распродаж, а купить билеты заранее.

На майские праздники подорожают также железнодорожные билеты. Особенно купе и СВ. Прогнозируется, что рост составит 50-70% к стоимости.

Самые популярные направления на праздники в мае в этом году – Калининград и Санкт-Петербург. По традиции спросом пользуются экскурсии по Золотому Кольцу России, Сочи, Кавказские минводы.

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