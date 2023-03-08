Чем может удивить российского туриста Марий Эл

Всякая зима не бесконечна, подумали мы с женой и на длинные весенние выходные отправились в сторону весенних же приключений - на набережные Брюгге и Амстердама и в Финскую деревню, "галопом по Европам" - в республику Марий Эл!

Фото: Российская Газета Российская Газета

Но по порядку. Друг Евгений был знаком в Марий Эл с людьми, которые оказались готовы принять нас и показать свою "маленькую республику с большой душой". И вот мы с моим приятелем, на двух машинах, взяв пару экспедиционных раций для переговоров в поездке, отправились в путь.

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Пропуская, но не забывая

Ожерелки, Петушки и Покров, увы, пропускаем, поскольку ехать решили одним днем, а это заставляет спешить. Из Москвы до Йошкар-Олы - 800 километров, немного, но и немало. В весенне-осенне-зимний период короткого дня, чтобы не устать за рулем, ехать в безопасное светлое время и наблюдать окружающую красоту, надо рассчитывать максимум на 400-500 километров в сутки. Так что едем без задержек, а вместо остановок я рассказываю другу по рации, что видел в этих местах ранее.

В Ожерелках очень смешная торговля гигантскими плюшевыми игрушками вдоль дороги, в Петушках - Шуховская водонапорная башня, гиперболоидная конструкция всемирно известного В.Г. Шухова, построенная в 1927 году для заправки паровозов водой. В нулевые башне грозил снос в связи со строительством скоростной магистрали для "Сапсана", но учащиеся и учителя школы №2 инициировали социальный проект по защите памятника инженерной мысли. Благодаря обращению в Фонд Шухова и Госдуму башню удалось отстоять.

Покров ассоциируется с памятником Шоколадной фее и знаменитыми пряниками.

Чуть дальше на трассе безымянная скульптура советского периода - олениха с олененком. К сожалению, от нее уже мало что осталось, а было бы приятно остановиться на отдых не у безликой обочины, а у необычной фигуры, украшающей пространство.

Володарск. В Нижегородской области сворачиваем к терему. Этот ажурный дом принадлежал хлебопромышленнику и меценату Николаю Бугрову и был построен в конце XIX века. Сейчас внутри расположен исторический музей, а на территории - милый дворик с липами, лиственницами и цветниками. Летняя дача Бугрова относится теперь к памятникам архитектуры регионального значения.

Нижний Новгород. Мозаику из цветной смальты недавно отреставрировали на монументе боевой и трудовой славы автозаводцев. Красиво.

Уже затемно въезжаем в Марий Эл. Это хорошо, потому что дорога по республике не в пример лучше федеральной М7, в настоящее время, увы, испещренной ямами, местами глубокими, требующими и внимания, и высокой освещенности.

Останавливаемся в "Отель 2020". По рейтингу "Яндекса" - "Хорошее место".

Величественный символ Марий Эл

С утра проникаемся характерным колоритом местных названий. В Финскую деревню ведет дорога через поселок Медведево, а улица тут - Й. Кырли (Й - это Йыван), названная в честь поэта и актера, сыгравшего Мустафу в советском фильме "Путевка в жизнь". На "Й" тут много чего начинается, Йошкин кот нас еще ждет.

Едем в поселок Юрино, чтобы посмотреть на замок Шереметева - дворцово-парковый ансамбль на берегу Волги. История этого дома в стиле поздней неоготики и величественна, и печальна. Она началась в 1812 году, когда село Юрино купил богатейший помещик Нижегородской губернии Василий Сергеевич Шереметев, внучатый племянник графа Шереметева, фельдмаршала Петра I. Заложить дворец было решено в Юрино.

Потом замок несколько десятилетий строился, меняя хозяев, каждый из которых чаял увековечить себя в глазах потомков. Зимний сад, винные погреба, картинная галерея с когда-то впечатляющей коллекцией полотен, комната для шахмат и других настольных игр с сияющей арабской вязью "разум, честь, достоинство"; роскошный камин, элементы обрамления которого были привезены аж из Помпеи; столовая в восточном стиле и многое другое. Замок огромный, а интерьеры - эклектика и коллекция стилей. Внутрисемейные неурядицы, бесхозяйственность наследников, а потом и революция привели дворец в запустение, и многое прекрасное, к сожалению, было утрачено.

В настоящее время замок реставрируется, часть здания отдана под гостиничный комплекс. Проживающие могут заказать комнату с камином и провести у пылающего огня атмосферный вечер. Все, конечно, спрашивают про призраков, но их нет. Однако, уступая желанию туристов, "привидение" тут поместили в подвале. Тихо жужжа моторчиком, там кружит девушка в белом саване и, как положено настоящему привидению, слегка подвывает.

После начала реставрации замок посещают около 20 тысяч туристов в год.

Здесь же, в Юрино, на берегу Волги с замком соседствует глэмпинг - новый вид экотуризма, когда гости получают все походные прелести без походных лишений. Современные технологии комфортного жилья на природе разнообразны: это и прозрачные "космические" купола, и традиционные юрты, и "хоббичьи норы", и дома на деревьях.

В глэмпинге "Бард Вилладж" домики почти традиционны - А-образные конструкции со спускающейся до земли крышей, с двух сторон образующей стены дома. Между ними расположены дверь и окна. Внутри тепло и уютно, есть все необходимое: большая кровать, небольшая кухня, ванная комната, зона для посиделок с камином и просторное патио. Хочется остаться тут ночевать. Можно заказать баньку-бочку - для любителей эко-экзотики. Ну и лес вокруг прекрасный - сосновый, высокий и светлый. Старшему поколению такие леса знакомы по советским пионерлагерям, один из них когда-то и действовал в этих местах.

Йошкин кот и северная Европа в сердце республики

Йошкар-Ола, бывшее кафе "Север". Вадим в этом кафе играл свадьбу со своей женой Ириной. Вадим - теперешний хозяин заведения, а Ирина Агафонова - заслуженная художница Марий Эл. Теперь в этих стенах расположился ресторан "Старый Георг" с продуктами из собственной сыроварни и экопарка-фермы "ЗаАзяково". Главные блюда в меню ресторана готовятся из своих продуктов.

Приятно побывать у таких людей. Картины прекрасны, а сыр, особенно твердые сорта, - объедение!

Мы торопимся, а то "ослик убежит"! Уф... Успели. Бьет 9 утра, и на циферблате городских динамических часов открывается дверца. Перебирая ногами, выходит ослик, везущий на спине... Приезжайте в Йошкар-Олу сами и увидите, что сконструировали в этом механическом спектакле студенты и преподаватели местного университета. К тому же, в этом небольшом городе часов с динамической композицией аж две штуки, и в каждых - свой сюжет.

"Ух ты, ешкин кот!" - в мир это выражение шагнуло из фильма "Любовь и голуби". Словосочетание выражает удивление, непонимание, разочарование, досаду. Точного аналога в других языках мира для него нет. Любители буквы "й" из Йошкар-Олы назвали кота Йошкиным, изваяли его из бронзы (весит 150 килограммов) и посадили на скамейку.

Появления кошки долго ждать не пришлось. Уже спустя пару лет, рядом с одноименным кафе, появилась "Йошкина кошка". Теперь, видимо, на подходе и котята.

Набережная Брюгге, названная в честь бельгийского города, - один из самых необычных архитектурных ансамблей в российской провинции. Все дома современные, но построены во фламандском стиле, характерном для Севера Европы. Все это находится в центре города, на берегу реки Малая Кокшага. Сомкнутые фасады, декоративные башенки и шпили, орнаменты, скульптуры и арочное обрамление окон. Среди "бельгийских" домиков есть постройки в духе римской и византийской архитектуры, а Спасская и Благовещенская башни - в псевдорусском стиле. Уменьшенную копию московской Царь-пушки можно найти неподалеку.

На свидание Маши с Кощеем

Продолжить восхищаться эклектикой можно на соседней улице, конечно же, на Советской: тут Музей сказки под открытым небом. Баба-яга в ступе пролетает у вершины фонарного столба, Маша едет на Медведе, Кощей бессмертно сторожит подъезд. Несколько лет назад здесь был обычный тротуар у жилого дома. Инициатива облагородить его возникла у жильца, бывшего военного летчика, Сергея Слесарева. Он поделился идеей со своим другом, художником и резчиком по дереву, и вскоре здесь стали появляться фигурки сказочных персонажей из русских и марийских сказок, былин и басен.

По льду Малой Кокшаги народ катается на "тройке с бубенцами" - надувном "банане", буксируемым снегоходом. Россия, полдень, XXI век...

Сыр, который весь без дыр

Знакомимся с местным сыроделием еще раз. Прямо на набережной Брюгге "Сырная лавка" - часть "Сырного комплекса", включающего музей и кафе "Сернурского сырзавода", представители которого создали Ассоциацию промышленного козоводства с продукцией впечатляющего качества и сотней магазинов по всей стране. Не пытаясь объять необъятное, постигаем на мастер-классе малое - изготовление сыра "буррата". Это "моцарелла в моцарелле" - жидкая субстанция внутри плотной оболочки. Варят, тянут, формуют. Потом показывают, как правильно сервировать, а затем нас ждет главное действие - конечно, кушать. Вкусно!

Здешние твердые сорта сыров названы по видам балетных па: "Фуэте", "Арабеск" и "Турне". Чем проще движение, чем меньше времени требуется, чтобы его изучить, тем моложе сыр. Самый долгий по созреванию (полтора года) - это "Турне". Для резки требуется специальный нож. Эти сорта марийского "пармезана" на мой вкус не хуже импортных. А может, и лучше.

Междупланетный шахматный конгресс

"Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн. В голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди и завидующие васюкинцам москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы.

Шахматная мысль изобретет способы междупланетного сообщения. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!" - примерно так было в знаменитых "Двенадцати стульях" Ильфа и Петрова, а некоторые литературоведы считают, что прообразом для описанного в романе города Васюки послужил именно Козьмодемьянск. Например, утром после побега из клуба шахматистов Остап и Киса на лодке сразу оказываются у Чебоксар, а это как раз и есть следующий населенный пункт по Волге от Козьмодемьянска.

Где, как не здесь, быть Музею Остапа Бендера? В нем представлены инсталляции и предметы быта, так или иначе касающиеся событий романов Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок". Летом ежегодно тут проходит межрегиональный фестиваль сатиры и юмора "Бендериада". Если желаете поучаствовать, приезжайте 22 июля!

А вообще Козьмодемьянск - это центр Горномарийского района. Его название связывают с тем, что место для будущего укрепления было выбрано в день, когда православная церковь отмечает память мучеников Космы и Дамиана.

Художественно-исторический музей имени А.В. Григорьева (здесь неожиданно можно увидеть полотна Айвазовского, Кандинского, Коровина, Машкова, Малявина);

Этнографический музей под открытым небом, демонстрирующий быт и культуру горных марийцев;

Уже упомянутый Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера;

Музей купеческого быта, демонстрирующий интерьер (мебель, предметы быта) купеческого дома. В городе действует великолепный музейный комплекс в составе:

Также в городе действуют Горномарийский драматический театр и частный музей "Дом мореного дуба", в котором развернута единственная в России экспозиция, посвященная этому уникальному природному материалу. Есть что посмотреть. Расскажу подробнее!

Верхняя и нижняя жизнь

"Вот эта линия - жизнь наша, а эта - уже то, что будет после..." - говорит мастер по традиционной горномарийской вышивке Филония Николаевна Шестакова, показывая нам тончайшей работы пояса с узорами. На протяжении 18 лет она тщательно изучает технологию вышивки элементов старинного костюма горных мари. Каждая линия рассказывает историю и несет особый смысл. Работа по изготовлению новых узоров исключительно ручная, две недели уходит у мастера на небольшой пояс, а если без привычки взяться за вышивальную иглу, то может и года не хватить... Многие техники и объяснения значения узоров уже утрачены - лежит, например, в музейных фондах пояс с вышивкой, а никто не знает ни как он сделан, ни для чего. Так что низкий поклон трудам Филонии Николаевны, настоящего народного профессора!

"Полтысячи лет - это молодой!" - рассказывает Анатолий Калачев. основатель выставки, музея и предприятия по добыче и реализации уникальной древесины. На входе - водолазное снаряжение, на стенах - фото трелевочных тракторов и другой техники, предназначенной для добычи.

Дуб из глубин веков

Мореный дуб - это древесина, которая пролежала под водой несколько сотен, а иногда и тысяч лет. В далеком прошлом берега рек, вдоль которых произрастал дуб, размывались, деревья падали в воду. Находясь на дне под слоем ила при отсутствии доступа кислорода и насыщаясь химическими элементами, содержащимися в воде, древесина дуба обретает уникальные свойства и меняет цвет. Например, дуб, пролежавший в воде более тысячи лет, имеет черный цвет. Для определения возраста мореного дуба используют радиоуглеродный анализ.

Самые большие запасы этого полезного ископаемого содержатся в России, Украине и Беларуси, а единственная в России выставка - в Козьмодемьянске.

Это ж Гэта!

В избе у печки я вижу японскую обувь на деревянной подошве с небольшими ходулями, называемыми "ха" (зубами). Впрочем, нет, тут не сандалии, а лапти. Но тоже на деревянных ходулях. Видимо, это марийский вариант обуви для сырой погоды.

В этнографическом музее под открытым небом разворачивается целое интерактивное представление о быте в деревне прошлого века: местные жители мелют муку, ходят друг к другу в гости и веселятся на празднике. Все действие происходит на марийском языке, а "актеры" - сотрудники музея. Друзья нам тихонько переводят.

Горсть снега в начинке

Мы в "Аяр", ресторане горномарийской национальной кухни. Пробуем кравец - круглый мясной пирог с мясом и крупой, а для особой сочности в начинку добавляют горсть снега. Также кол лӓшкӓ лем - рыбный суп с домашней лапшой. И туаткал, разновидность ватрушки.

Хозяйка ресторана Евгения Власова сама и встречает гостей, и проводит мастер-класс по приготовлению подкоголей. У этих вареников-пирожков отличные от русских пельменей размер, разнообразие начинок и способ заделки (здесь их не "лепят", а "плетут", чтобы получился ажурный край). Под умелым руководством у нас получается вполне сносно, но сноровки явно не хватает. Подкоголи мгновенно запекают на кухне, и мы, будучи не в силах ничего уже съесть, забираем их с собой, в Москву.

Раз уж оказались в "Нью Васюках", перед отъездом ночуем "У Остапа".

При своей кажущейся малости, а проживает во всей республике 670 тысяч человек (это меньше, чем, например, в одном Саратове и лишь немногим больше, чем в Балашихе), республика произвела на нас впечатление и внешней красотой, и трудолюбием своих жителей.

И еще было радостно ощутить дружбу народов нашей многонациональной страны. Соприкоснуться с совершенно другой, глубокой культурой, за которой скрывается великое наследие предков, послушать народные мифы и легенды, узнать о традициях и обрядах марийцев. Да и просто услышать язык соседей (пока непонятный гостям, но в республике уже идет работа по созданию "марийской Алисы", автоматического переводчика и синтезатора речи).

Ведь быть собой можно только постигая других. Так что теперь ждем в гости к нам - к самовару, на блины и пельмени!

Общий пробег за 5 дней вышел в 2007 километров.