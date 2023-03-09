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1 час назад

Продажи летних туров по России за год увеличились на треть

Замана

Продажи летних туров по России за год увеличились на треть
Фото: ЗаманаЗамана

"Граждане России активно бронируют летний отдых внутри страны. Объемы продаж в организованном секторе, как минимум, уже на треть опережают показатели минувшего года", — заявляет источник агентства.

Как считают специалисты, нынешняя динамика летних продаж на внутреннем рынке говорит как об определенной адаптации граждан к сегодняшней социально-экономической ситуации и новым ценам, так и в очередной раз подтверждает рост популярности внутреннего туризма. Самыми популярными внутренними направлениями на лето турагентства обозначили Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и Дагестан.

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