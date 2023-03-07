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47 минут назад

Продажи летних туров по России за год выросли на треть

ТАССиещё 1

Продажи летних туров по России к настоящему моменту выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Продажи летних туров по России за год выросли на треть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россияне активно бронируют летний отдых внутри страны. Объемы продаж в организованном секторе, как минимум, уже на треть опережают показатели прошлого года", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, текущая динамика летних продаж на внутреннем рынке говорит как об определенной адаптации россиян к текущей социально-экономической ситуации и новым ценам, так и в очередной раз подтверждает рост популярности внутреннего туризма. Самыми востребованными внутренними направлениями на лето туроператоры назвали Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и Дагестан.

Ситуация с бронированиями туров в Крым пока близка к прошлогодней. Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что спрос на туры на полуостров снизился на 35-40% по сравнению с прошлым годом. Однако уже весной ситуация может измениться.

"Крым отыграет отставание за счет тех туристов, кто поедет на машине. Третье место для Крыма на текущем этапе - хороший задел для дальнейшего роста продаж", - подчеркнул эксперт.

Отдых в России,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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