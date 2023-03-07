Туристы рассказали о минусах отдыха в Сочи

«Если вы заплатите мало, то получите кошмарный отпуск, бесплатно тут только можно гулять, да и то не везде. Но если вы заплатите много, то тоже ничего хорошего не получите. Чтобы получить комфорт в Сочи, платить нужно очень и очень много», – говорится в сообщении.