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2 часа назад

Туристы рассказали о минусах отдыха в Сочи

РИА "ФедералПресс"

Туристка побывала в Сочи и развенчала миф о том, что необязательно иметь много денег, чтобы отдохнуть. Ее отзыв публикует дзен-канал «Тонкости туризма».

Туристы рассказали о минусах отдыха в Сочи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если вы заплатите мало, то получите кошмарный отпуск, бесплатно тут только можно гулять, да и то не везде. Но если вы заплатите много, то тоже ничего хорошего не получите. Чтобы получить комфорт в Сочи, платить нужно очень и очень много», – говорится в сообщении.

Туристка путешествовала с ребенком и мужем. Парк развлечений закрылся из-за плохой погоды, 5000 за билет не вернули, ребенок успел прокатиться на одной карусели. Фото мужа во время полета Gorky Fly получилось плохого качества, и он оказался в кадре с другой, а фотографии самой туристки потеряли.

Она пришла к выводу, что летом в Сочи лучше, чем зимой. Но советует не ездить туда вообще. Единственным местом, где гостье понравилось, оказалась бесплатная набережная. Проблема курорта – в отсутствии конкуренции, считает она.

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