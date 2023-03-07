«Жаль потраченного времени»: россиянка об отдыхе в Сочи

Российская туристка отправилась на отдых в Сочи и описала поездку фразой «жаль потраченного времени», возмутившись высокими ценами. Впечатлениями от отпуска она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Марины Епишиной, истории о хорошем отдыхе в Сочи и на Красной Поляне «на любой кошелек» являются «полной чушью». Россиянка объяснила, что при маленьком бюджете отпуск выйдет «кошмарным», но даже если заплатить большие деньги, ситуация не изменится.

Епишина отметила, что не нашла бюджетное место размещения рядом с горнолыжным склоном, поэтому в горы смогла выбраться лишь несколько раз. При этом не все склоны были открыты, а очереди на подъемники оказались «кошмарные».

«Качество трасс отвратительное, сплошные кочки! Очень много катающихся в нетрезвом состоянии, за этим не следит патруль!» — написала читательница портала.

Туристка также попала с семьей в «Сочи Парк», где ее ребенок смог прокатиться лишь на одном аттракционе, все развлечения были закрыты из-за погодных условий. Однако при покупке билета за пять тысяч сотрудники парка об этом не предупредили.