Сахалин вошел в топ популярных направлений на 8 Марта

Специалисты МТС с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik изучили спрос на бронирование российских отелей в праздничный выходной день по случаю 8 Марта.
Так, каждое десятое бронирование приходится на Сочи и отечественные горнолыжные курорты. В десятку наиболее популярных направлений вошел и Сахалин.
Согласно данным МТС Travel, самым востребованным направлением для путешествий стал город-курорт Сочи. Помимо этого, в лидерах рейтинга также оказались Москва, Петербург, Казань, Иркутск, Калининград и Кисловодск.
Средняя стоимость бронирования номера на данный момент составляет порядка 6 тысяч рублей.
Отмечается, что в этом году для отдыха на 8 Марта россияне чаще всего бронируют гостиницы в среднем на трое суток, даже несмотря на то, что выходным будет всего лишь один день.