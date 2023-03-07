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58 минут назад

Сахалин вошел в топ-10 популярных направлений для путешествий на 8 Марта

runews24.ru

Специалисты МТС с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik изучили спрос на бронирование российских отелей в праздничный выходной день по случаю 8 Марта.

Сахалин вошел в топ популярных направлений на 8 Марта
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, каждое десятое бронирование приходится на Сочи и отечественные горнолыжные курорты. В десятку наиболее популярных направлений вошел и Сахалин.

Согласно данным МТС Travel, самым востребованным направлением для путешествий стал город-курорт Сочи. Помимо этого, в лидерах рейтинга также оказались Москва, Петербург, Казань, Иркутск, Калининград и Кисловодск.

Средняя стоимость бронирования номера на данный момент составляет порядка 6 тысяч рублей.

Отмечается, что в этом году для отдыха на 8 Марта россияне чаще всего бронируют гостиницы в среднем на трое суток, даже несмотря на то, что выходным будет всего лишь один день.

Отдых в России,МТС,
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