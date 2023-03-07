Сахалин вошел в топ популярных направлений на 8 Марта

Специалисты МТС с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik изучили спрос на бронирование российских отелей в праздничный выходной день по случаю 8 Марта.

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Так, каждое десятое бронирование приходится на Сочи и отечественные горнолыжные курорты. В десятку наиболее популярных направлений вошел и Сахалин.

Согласно данным МТС Travel, самым востребованным направлением для путешествий стал город-курорт Сочи. Помимо этого, в лидерах рейтинга также оказались Москва, Петербург, Казань, Иркутск, Калининград и Кисловодск.

Средняя стоимость бронирования номера на данный момент составляет порядка 6 тысяч рублей.