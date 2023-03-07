Россияне рассказали о городах РФ, которые удивят всех

Чтобы получить новые впечатления и "увидеть мир", россияне чаще всего отправляются заграницу. Водопады, пустыни и горы, действительно, захватывают дух, но, на самом деле, интересные локации можно найти и в своей стране.

Фото: Flickr Flickr

При этом все знают, что самый большой и развитый мегаполис России — Москва, самый культурно богатый город — Санкт-Петербург, самый южный и современный курорт страны — Сочи. Но ведь в РФ есть еще десятки городов, о которых мы джае не слышали.

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Так, один из пользователей соцсетей рассказал о трех российских городах, которые способны удивить всех туристов. В его списке оказался Рыбинск — город, в котором все вывески оформлены в старорусском стиле. Вторым удивительным городом пользователь посчитал Кисловодск. Южный город располагается недалеко от горы Эльбрус и радует туристов выдающейся архитектурой, парками и жарким климатом. Еще один город, заслуживающий внимания — Великий Новгород. Это место прячет Великий Кремль и считается центром зарождения русской культуры.

Однако, как выяснил "Рамблер", россияне называют еще целый список городов страны, которые способны удивить путешественников. Такие комментарии они оставляют на форумах, обсуждая выдающиеся места России.

Оказалось, многие россияне с восторгом говорят о городах на Северном Кавказе:

"Дербент — самый древний город России. В целом, Дагестан прекрасен, горы, море, местные жители, там все прекрасно...";

"Выбыли во Владикавказе? Невероятные виды города, стоящего на фоне величественных гор, гостеприимный народ, вкуснейшие осетинские пироги... Это же сказка!".

Wikipedia.org

При этом пользователи рассказывали об удививших их городах в самых разных уголках страны:

"Чебоксары — обязательно посетить. Вид на Волгу с высокого правого берега, город чистый, свежий. Переправиться на левый берег Волги — там сосновый бор";

"Великий Устюг. Много церквей и такой старинный городок, родина Деда Мороза, природа, история...";

"Ярославль, Ростов Великий, Суздаль, Кострома, Казань, Йошкар-Ола!";

"Калининград и область, города курорты у Балтийского моря, Зеленоградск, Светлогорск, Пионерск, и конечно Куршская коса. Восточная Пруссия, много немецкой архитектуры";

"Псков не хуже Новгорода, а даже лучше! Тем более, что из Москвы, Сочи, Калининграда, Симферополя и Минеральных Вод можно прилететь прямым рейсом";

"Казань, Йошкар-Ола, Калининград, Грозный, Пятигорск, Владикавказ