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3 часа назад

Россияне рассказали о городах России, которые удивят всех

Диана Товсепова

Чтобы получить новые впечатления и "увидеть мир", россияне чаще всего отправляются заграницу. Водопады, пустыни и горы, действительно, захватывают дух, но, на самом деле, интересные локации можно найти и в своей стране.

Россияне рассказали о городах РФ, которые удивят всех
Фото: FlickrFlickr

При этом все знают, что самый большой и развитый мегаполис России — Москва, самый культурно богатый город — Санкт-Петербург, самый южный и современный курорт страны — Сочи. Но ведь в РФ есть еще десятки городов, о которых мы джае не слышали.

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Так, один из пользователей соцсетей рассказал о трех российских городах, которые способны удивить всех туристов. В его списке оказался Рыбинск — город, в котором все вывески оформлены в старорусском стиле. Вторым удивительным городом пользователь посчитал Кисловодск. Южный город располагается недалеко от горы Эльбрус и радует туристов выдающейся архитектурой, парками и жарким климатом. Еще один город, заслуживающий внимания — Великий Новгород. Это место прячет Великий Кремль и считается центром зарождения русской культуры.

Где находится самый опасный город России: видео

Однако, как выяснил "Рамблер", россияне называют еще целый список городов страны, которые способны удивить путешественников. Такие комментарии они оставляют на форумах, обсуждая выдающиеся места России.

Оказалось, многие россияне с восторгом говорят о городах на Северном Кавказе:

"Дербент — самый древний город России. В целом, Дагестан прекрасен, горы, море, местные жители, там все прекрасно...";

"Выбыли во Владикавказе? Невероятные виды города, стоящего на фоне величественных гор, гостеприимный народ, вкуснейшие осетинские пироги... Это же сказка!".

Wikipedia.org

При этом пользователи рассказывали об удививших их городах в самых разных уголках страны:

"Чебоксары — обязательно посетить. Вид на Волгу с высокого правого берега, город чистый, свежий. Переправиться на левый берег Волги — там сосновый бор";

"Великий Устюг. Много церквей и такой старинный городок, родина Деда Мороза, природа, история...";

"Ярославль, Ростов Великий, Суздаль, Кострома, Казань, Йошкар-Ола!";

"Калининград и область, города курорты у Балтийского моря, Зеленоградск, Светлогорск, Пионерск, и конечно Куршская коса. Восточная Пруссия, много немецкой архитектуры";

"Псков не хуже Новгорода, а даже лучше! Тем более, что из Москвы, Сочи, Калининграда, Симферополя и Минеральных Вод можно прилететь прямым рейсом";

"Казань, Йошкар-Ола, Калининград, Грозный, Пятигорск, Владикавказ

"Оренбург. Город богат историей, находится на берегу реки и делит континент на Европу и Азию...".

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