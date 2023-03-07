В Сочи открыли новый военно-исторический турмаршрут

В 2023 году в городе планируется открытие еще трех туристических маршрутов.
В Сочи открылся новый пешеходный туристический маршрут - «Сочи - город-госпиталь. Подвиг во имя жизни». Маршрут будет интересен тем, кто хочет узнать, как проходили военные годы в городе. Помимо этого, новый турмаршрут призван сохранить память об истории Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что общая протяженность маршрута составляет один километр и рассчитана на один час пешего пути. В программу маршрута включили военные памятники, мемориал «Подвиг во имя жизни», а также стелу с Орденом Отечественной войны.
Кроме того, в 2023 году в Сочи планируется открытие еще трех туристических маршрутов, на основе которых будет создана сеть туристических троп «Городские легенды».