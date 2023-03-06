Курорт "Архыз" способен принимать туристов в любое время года

Первые дни весны на курорте "Архыз" отметили фестивалем науки и музыки "Другой звук". Артисты выступали на сцене, расположенной на высоте 2400 метров.

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Молодые музыканты из ведущих оркестров России привезли в Архыз шедевры Баха, Бетховена, Бартока и других композиторов, сообщили "РГ" в оргкомитете фестиваля.

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Отметили и приезд трехмиллионного посетителя канатных дорог. Именно столько побывало на курорте гостей с декабря 2013 года, когда он открылся. А уже 11 и 12 марта пройдут фестиваль электронной музыки и спорта "Ритм гор" и экстремальные соревнования среди сноубордистов и лыжников.

Синтез спорта, туризма, науки и культуры стал фирменным знаком Архыза. Гостей ждут ночные экскурсии в астрономическую обсерваторию РАН и иммерсивные экскурсии по древним аланским храмам IX-XI веков. В программе также паблик-токи с учеными и музыкантами - пообщаться с лекторами можно будет за завтраком в кафе и в походе по горам. И конечно, активных зимний отдых. Только с 23 по 26 февраля Архыз посетили около 37 тысяч человек.

"Традиционно сезон катания на Архызе длится с декабря до апреля, - рассказала представитель компании Кавказ.РФ Татьяна Власюк. - На первую половину марта еще смело можно планировать горнолыжный отдых, после лучше смотреть на прогноз погоды. Обычно весеннее катание на Архызе в первой половине дня не хуже зимнего, особенно на северном склоне, где трассы держатся дольше. Поэтому весной популярен тариф "Первый след", который позволяет спуститься на рассвете по нетронутому вельвету до официального открытия канатных дорог. Вторую половину дня гости обычно посвящают отдыху в турпоселке".

Граница между сезонами постепенно стирается. Недавно на курорте открылся тюбинговый центр для детей и взрослых, который будет работать и весной, и летом. Можно побывать на ферме альпак, которые радуют вне зависимости от погоды и времени года. А главные летние магниты курорта Архыз - ледниковые озера бирюзового цвета в пешей доступности и водопады. Часть пути можно преодолеть на джипах или лошадях. Туристов ждут трекинг в горах, маунтинбайк, веревочный парк, сплавы на рафтах по реке Большой Зеленчук.

Календарное лето на Северном Кавказе не равно туристическому, в среднем продолжается с мая до конца октября.

На курорте "Архыз" действует единый транспортный билет. Это когда расписание автобусов синхронизировано с расписанием поездов дальнего следования и авиарейсами. Формат единого билета развивается в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Это действительно удобно. Можно заранее спланировать свой маршрут.

Где еще покататься

Что касается зимнего сезона, то на большинстве горнолыжных курортов России он продлится до середины весны.

На трассах Приэльбрусья - почти до мая, как и на Шерегеше. А на "Домбае" - до апреля. Знатоки уверяют, что самый лучший снег здесь в феврале и марте. До конца апреля можно покататься на Камчатке и Сахалине. Например, на базе "Гора Морозная" с видами на Корякский и Авачинский вулканы. Она находится в 40 километрах от Петропавловска-Камчатского. Сахалинская область знаменита курортом "Горный воздух". Он получил премию "Горы России" в номинации лучший - на Дальнем Востоке.