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49 минут назад

Где отдохнуть 8 марта на Черном море

РИА "ФедералПресс"

На краснодарских курортах можно будет бесплатно прокатиться на теплоходах или погулять по парку – в честь 8 Марта, а для любительниц покера и высоты разыграют полет на вертолете.

Где отдохнуть 8 марта на Черном море
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В Абрау-Дюрсо подарком для посетителей 8, 11 и 12 марта станет бесплатная прогулка по озеру на водном трамвайчике», – сообщает администрация Краснодарского края.

Сочи, вертолет, покер

В «Сочи Парке» с 8 по 12 марта подготовлена праздничная программа. Посетительниц ждут фотозоны, мастер-классы, аттракционы в неограниченном количестве по единому билету. Также обещаны скидки в сувенирных салонах в честь 8 Марта. На «Красной Поляне» пройдет турнир по покеру без мужчин, главный приз – вертолет.

Тур по Абрау-Дюрсо и скачки

Помимо бесплатной поездки на теплоходе гостям будут доступны экскурсии. Для маленьких девочек в праздничные дни откроется гастрономическая школа «Абрау-Дюрсо». Кроме того, у женщин всех возрастов появится возможность оседлать жеребца с инструктором или самостоятельно.

Геленджик, сафари и вино

Геленджикский «Сафари-парк» с 4 по 12 марта для девушек будет работать бесплатно. Если проехать до Новороссийска, то можно попасть на винную дегустацию.

Отдых в России,Абрау-Дюрсо,
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