Идеи для путешествий: самые бюджетные направления на весну

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на весну, а также дал советы – чем заняться в этих городах. По данным Туту, средний чек по билетам, оформленным из Москвы и Санкт-Петербурга на весну по России, составляет около 11,8 тысячи рублей туда-обратно.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

В топ-10 бюджетных вариантов авианаправлений из Москвы на весну оказались Псков, Санкт-Петербург, Самара, Ульяновск, Казань, Уфа, Пенза, Екатеринбург, Волгоград и Саратов. Средний чек по этим направлениям из Москвы - от 4,5 до 7,7 тысячи рублей туда-обратно.

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Псков: средний чек 4 492 рублей туда-обратно

Средний чек за перелет в Псков из Москвы весной сейчас примерно на треть меньше, чем год назад (был 6 538 рублей туда-обратно, стал 4 492 рубля в обе стороны). Рекомендуется посетить техно-экскурсию на действующих завод электротехнического оборудования и поучаствовать в тренировке по стрельбе из лука. Также можно отправиться в одну из эко-ферм региона и получить удовольствие от общения с животными и дегустации фермерских продуктов.

Санкт-Петербург: средний чек 4 632 рубля туда-обратно

Как правило, Санкт-Петербург ассоциируется с архитектурой. Но для тех, кто уже много раз был в городе, Туту предлагает подняться на смотровую площадку на колоннаде Казанского собора, которая открылась в прошлом году, или прогуляться по чердаку арки Главного штаба - прямо под скульптурой «Колесница славы».

Самара: средний чек 5 434 рубля туда-обратно

Посетителям данного города необходимо побывать в музее «Самара космическая». На постоянной экспозиции представлены космические аппараты, макеты, схемы кораблей, двигатели, скафандры, космическая еда, есть много интерактивных стендов, которые познакомят с темой космоса. Также можно отправиться на прогулку по старинным улицам с сохранившимися купеческими домами или в тур по Волге.

В топ-10 бюджетных вариантов авианаправлений из Санкт-Петербурга на весну оказались Калуга, Москва, Архангельск, Самара, Череповец, Уфа, Казань, Мурманск, Иваново и Калининград. Средний чек по этим направлениям из Москвы - от 3,5 до 8,4 тысяч рублей туда-обратно.

Калуга: средний чек 3 547 рублей туда-обратно

Как правило, в Калужской области первым делом нужно посетить экскурсию в Государственном музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. Также Туту рекомендует сходить на завод «Бузеон», где можно узнать, как производят бумагу, и поучаствовать в мастер-классе.

Мурманск: средний чек 7 808 рублей туда-обратно

Гостям Мурманска, любящим уединение с природой, рекомендуем отправиться в тур на полуострова Рыбачий и Средний. При поездке с детьми рекомендуем отправиться в хаски-парк «Ловозеро» и покататься на собачьих упряжках. А затем - в Умбу, где можно познакомиться с бытом и традициями поморов и переночевать на одной из уединенных баз отдыха.

Иваново: средний чек 8 380 рублей туда-обратно