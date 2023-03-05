В пяти исторических зданиях откроются гостиницы

Город предложил инвесторам пять зданий конца ХIХ – начала ХХ века под открытие гостиниц.

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Три здания предоставляются в рамках концессии – на Киевской улице в Дорогомилово, в Брошевском переулке в Таганском районе и в Большом Сухаревском переулке в Мещанском районе.

Два здания инвесторам предоставят по программе «1 рубль за квадратный метр в год» – в Товарищеском переулке в Таганском районе и в Замоскворечье на улице Зацепе

Объекты отличаются интересными архитектурными решениями и расположены в исторических районах с достопримечательностями и удобной транспортной доступностью.