В пяти исторических зданиях откроются гостиницы

Город предложил инвесторам пять зданий конца ХIХ – начала ХХ века под открытие гостиниц.
Три здания предоставляются в рамках концессии – на Киевской улице в Дорогомилово, в Брошевском переулке в Таганском районе и в Большом Сухаревском переулке в Мещанском районе.
Два здания инвесторам предоставят по программе «1 рубль за квадратный метр в год» – в Товарищеском переулке в Таганском районе и в Замоскворечье на улице Зацепе
Объекты отличаются интересными архитектурными решениями и расположены в исторических районах с достопримечательностями и удобной транспортной доступностью.
Торги состоятся 24 марта.