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2 часа назад

Некоторые музеи Владивостока 8 марта будут работать бесплатно для женщин

Deita.ru

8 марта музей имени В. К. Арсеньева во Владивостоке проведёт праздничную акцию в честь Международного женского дня – для всех женщин вход в музей будет бесплатным, сообщает ИА DEITA.RU.

Некоторые музеи Владивостока 8 марта будут работать бесплатно
Фото: Deita.ruDeita.ru

Акция пройдёт как в главном музее на Светланской, 20, так и во всех его филиалах: в музее города (Петра Великого, 6), в мемориальном Доме-музее Арсеньева (Арсеньева, 7б) и Доме семьи Сухановых (Суханова, 9). Музей и филиалы в этот день будут работать по своему обычному графику 10:00 до 19:00, кассы закрываются на полчаса раньше.

Билеты, дающие право бесплатного посещения, можно будет получить в кассах музеев непосредственно 8 марта.

Кроме того, Ботанический сад ДВО РАН 8 и 9 марта организует розничную продажу тюльпанов – к празднику вырастили 10 тысяч цветов. В самом Ботаническом саду сейчас проходит выставка «Орхидеи и Ко». Торгуют тюльпанами и в автолавках, которые уже появляются по всему Владивостоку, полиция начала рейды по пресечению нелегальной торговли. В этом году предприниматели арендовали всего 21 место для размещения торговой точки из предложенных мэрией 64.

Напоминаем, в этом году в честь Международного женского дня россияне будут отдыхать только непосредственно 8 марта, дополнительных нерабочих дней в производственном календаре не предусмотрено. Следующие трёх- и четырёхдневные выходные ждут страну на майских праздниках.

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