5 музеев поэтов и писателей, которые точно стоит посетить

Интересно не только читать произведения классиков, но и глубже погрузиться в контекст их жизни. Совместить приятное с полезным можно, путешествуя по стране. В подборке "Рамблера" вы найдете музеи и усадьбы поэтов и писателей в разных регионах России.

Фото: Соцсети Соцсети

Таруса, Калужская область

Здесь находится дом-музей Константина Паустовского, где он работал и принимал знаменитых деятелей искусства. В музее полностью сохранилась обстановка того времени и прекрасный сад.

Цена билета: 300 рублей вместе с экскурсией.

Мелихово, Московская область

Для посещения открыты главный дом Антона Чехова с подлинными вещами писателя и коллекцией живописи, которую он собирал. А также можно посетить кабинет, где он принимал пациентов, аллею Любви, где можно загадать желание, связанное с отношениями, огород "Юг Франции" и флигель, где автор написал "Чайку".

Цена билета: 240 рублей.

Даровое, Московская область

Воспоминания о детстве в Даровом попали в роман "Братья Карамазовы" Федора Достоевского. Здесь сохранился скромный дом и интерьер, трехсотлетняя липовая роща, плодовый сад и пруд, который устроила мать писателя.

Цена билета: 200 рублей в будни, 250 рублей — в выходные.

Нижний Новгород

В этом городе Максим Горький снимал свою последнюю квартиру в начале 20 века. Здесь же завершил работу над пьесой "На дне". В музее сохранилась подлинная обстановка, которую воссоздали по воспоминаниям жены Горького.

Цена билета: 250 рублей.

Тульская область

Музей Льва Толстова значительно отличается от других музеев. Это огромное пространство включает сам дом семьи писателя. Территория большая, поэтому в "Ясной поляне" проводят пешие экскурсии, атакже на велосипедах и лошадях, мастер-классы и литературные вечера.