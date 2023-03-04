Сколько звезд получат гостевые дома

Частников, сдающих комнаты туристам, государство собирается внести в особый реестр — без этого им будет нельзя работать. Такое положение содержит законопроект Минэкономразвития, опубликованный на портале проектов нормативных актов. В нем также определено понятие «гостевой дом», введена классификация таких туробъектов и уточнены услуги, которые могут оказывать владельцы. Какие плюсы и минусы новый порядок принесет туристам и владельцам гостевых домов, выясняла «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Новое понятие старого отдыха

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В России, по данным Ростуризма, полулегально работают гостевые дома на 150 тысяч мест. В Крыму, Краснодарском крае, на Алтае туристов принимают более 15 тысяч средств размещения, находящихся в частных домах. Законопроект Минэкономразвития вводит для них понятие «гостевой дом» — это индивидуальный жилой дом или его часть, в котором комнаты и помещения вспомогательного характера используются для предоставления услуг отдыхающим. К услугам отнесены размещение и другие, не противоречащие правилам.

«Сегодня бизнес по размещению гостей в частном секторе уже развит, — рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. — Но при этом у правоохранительных органов есть запрет на проверку жилища. Получается, что эта деятельность находится в зоне теневой экономики». Законопроект, по ее словам, улучшит качество обслуживания, обеспечит поступление налогов и корректных коммунальных платежей.

Выйти из тени

Теперь юрлица, индивидуальные предприниматели и физические лица, применяющие специальный налоговый режим, обязаны уведомить о начале работы гостевого дома федеральный орган исполнительной власти. Уведомление направляется в электронной форме через единый портал госуслуг.

После этого сведения о гостевом доме внесут в спецреестр — информация в нем будет открытой и доступной на официальном сайте уполномоченного органа власти. Незарегистрированные владельцы частных домов не смогут легально работать на туристическом рынке.

При желании собственники также могут пройти классификацию и получить категорию. В зарегистрированных гостевых домах проконтролируют количество комнат для отдыхающих и качество услуг.

«Важно навести порядок в том, что мы называем «жилье у моря», — сказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. — Мы часто видим эти таблички в аэропорту, когда выходим из самолета. Но важно при этом гостевые дома не загнать в те рамки, которые дадут невозможность этого бизнеса — с точки зрения обязательств по нормам, правилам».

Сколько нужно комнат

Владельцы гостевых домов для регистрации в реестре должны указать, сколько комнат они сдают отдыхающим. Но сколько частному сектору разрешено их иметь — пока неясно. Предельное значение установит Правительство, но эту цифру смогут снизить региональные власти.

Нужно исключить не совсем честную конкуренцию, уверена Бессараб: «Как бы у нас не получилось так, что если разрешено много комнат, то гостиницы предпочтут стать гостевыми домами. Со всеми вытекающими отсюда последствиями — уход от ряда требований, регламентированных для гостиниц». Слишком же малое количество комнат не даст возможности полноценно выйти из тени тем, кто хотел бы это сделать.

Не повторять ошибок Турции

Заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко отметила важность контроля качества строительства гостевых домов. Депутат напомнила о взрыве газа в Геленджике в таком доме. «В частных гостевых домах каждый год происходят какие-то ЧП. Из чего частник построит свой объект, мы не знаем. Если брать Турцию, то мы видим, к чему это приводит», — сказала политик.

«Мы предлагали и предлагаем Минэкономразвития урегулировать этот вопрос в формате амнистии. Нужно легализовать то, что было построено, но не разрешать на землях ИЖС строить такие объекты», — добавила Костенко.

По словам депутата, нужно бороться за повышение качества курортов и за их безопасность. Нельзя ужесточать требования для гостиниц и одновременно разрешать рядом возводить некачественные гостевые дома — иначе у инвесторов пропадет интерес строить полноценные отели.

Вырастет не цена, а безопасност

Цены на отдых в гостевых домах после их внесения в реестр не вырастут, а вот безопасность отдыхающих — непременно, уверена Светлана Бессараб. Депутат напомнила о ситуации с эпидемией COVID-19, когда ввели обязательные тесты для отдыхающих в санаториях и отелях, а также еженедельные тесты для персонала. Частный сектор тогда выпал из проверок.

Безопасность обеспечит и обязательная регистрация туристов владельцами частного сектора. Сделать это им будет нужно не позднее трех дней после прибытия отдыхающих.

В гостевых домах будут брать и курортный сбор. В Краснодарском крае в 2023 году он составляет 30 рублей в сутки с человека, за исключением Сочи, где отдыхающие платят 50 рублей. В Ставропольском крае с туристов взимают 100 рублей, а в Алтайском — 50. В Крыму курортный сбор не применяют. «Суммы невелики, но помогают содержать в порядке наши любимые места отдыха — терренкуры, парки», — отметила Бессараб.