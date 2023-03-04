Эксперт рассказал, как увеличить турпоток по России

Необходимо построить порядка 400 тысяч новых гостиничных номеров, чтобы к 2030 году турпоток по России увеличился до 140 миллионов поездок.
Об этом сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
— Также нужно концентрироваться на развитии транспортной доступности, а это значит развивать туризм в радиусе 500, 600, до тысячи километров вокруг крупных городов, — цитирует "РИА Новости" его слова.
По словам эксперта, турпоток по России вырастет, если туристические поездки станут более доступными. Вахруков подчеркнул, что реализовать данную цель можно, в том числе за счет строительства модульных отелей.