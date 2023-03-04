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5 часов назад

В Крыму и Севастополе рассчитывают сохранить турпоток на уровне 2022 года

ТАСС

Туристический поток в Крым и Севастополь в 2023 году не покажет бурного роста, однако на полуострове рассчитывают сохранить его на уровне 2022 года и активно готовятся к сезону. Об этом сообщил ТАСС губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Крыму и Севастополе рассчитывают сохранить турпоток
Фото: unsplashunsplash

"Я думаю, что туризм в этом году голову пока не поднимет в полный рост, как нам бы хотелось. <..> Прежде всего, это вопрос доступности, а не страхов. Многие люди не выбирают такую длительную логистику в силу ограничения своих временных возможностей и так далее. <…> Понятно, что, скорее всего, бурного роста мы не получим, но на уровне прошлого года, рассчитываем, что уровень средний сохранится", - сказал Развожаев.

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По его словам, в городе реализуются совместные с Ростуризмом программы, в том числе по строительству модульных гостиниц, глэмпингов, разрабатываются маршруты новые для семей с детьми. В условиях отсутствия авиасообщения туристическая сфера города делает ставку на автотуризм и железнодорожные пассажирские перевозки.

"На днях перевозчик "Гранд сервис экспресс" опубликовал назначение поездов на летний период, сохранились все маршруты: из Питера будут ежедневные поезда, из Мурманска - раз в неделю. <…> Увеличилось количество поездов и по крымскому направлению - Симферополь, Евпатория, Феодосия. Многие туристы, которые добираются до крымских отелей и санаториев, посещают также и Севастополь, чтобы посетить наши музеи", - пояснил губернатор.

При этом председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что после завершения ремонта Крымского моста власти республики также рассчитывают на сохранение уровня турпотока.

"Сейчас у нас осталась проблема, связанная с железнодорожным мостом, она должна разрешиться, и тогда мы можем претендовать на уровень прошлого года", - сказал Константинов.

Он добавил, что "падение турпотока после отмены авиарейсов было логичным, и оно понятно всем игрокам рынка".

"Крым выдержал это, мы откатились к показателю 6-6,5 млн отдыхающих за год. Если так останется, мы удержим отрасль. Да, может быть, больших заработков не будет. Но я со многими представителями турбизнеса разговариваю, у нас с ними диалог выстроен, и все согласны, что сейчас не время для больших заработков. Главное - не потерять предприятие. В этом году ожидаем сохранение турпотока на прошлогоднем уровне", - отметил председатель Госсовета Крыма.

Турпоток в Крым в 2022 году снизился примерно на 30%. В предыдущие годы полуостров бил рекорды по этому показателю за весь постсоветский период.

Отдых в России,Владимир Константинов,Михаил Развожаев,Ростуризм,
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