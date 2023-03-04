В Крыму и Севастополе рассчитывают сохранить турпоток

"Крым выдержал это, мы откатились к показателю 6-6,5 млн отдыхающих за год. Если так останется, мы удержим отрасль. Да, может быть, больших заработков не будет. Но я со многими представителями турбизнеса разговариваю, у нас с ними диалог выстроен, и все согласны, что сейчас не время для больших заработков. Главное - не потерять предприятие. В этом году ожидаем сохранение турпотока на прошлогоднем уровне", - отметил председатель Госсовета Крыма.