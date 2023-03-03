Каким будет курортный сезон в Крыму

На календаре — первые дни весны. И значит, время задуматься о грядущих отпусках. Даже в период специальной военной операции людям надо отдыхать, они не железные.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Неслучайно Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию заявил о необходимости установить для всех участников СВО регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней не реже одного раза в полгода, а глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что важным направлением организации отдыха в нынешних условиях станет восстановление и укрепление здоровья защитников Родины и членов их семей.

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Места хватит всем желающим

Несмотря на звучащие из Киева угрозы, власти и жители Крыма сохраняют спокойствие и в плановом режиме готовятся к курортному сезону. При этом, конечно, все понимают, что он будет непростым. Об этом говорят и Сергей Аксенов, и спикер республиканского парламента Владимир Константинов, и министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. «Понимаем, что сезон будет непростым, но активная подготовка к нему уже идет полным ходом, планируется к реализации ряд проектов в туристической инфраструктуре Крыма. Как обычно, в зимний и весенний период закладывается база для успешного проведения летнего сезона во взаимодействии бизнеса и власти», — отмечал, в частности, Волченко.

Напомним, в 2022 году, несмотря на прифронтовое географическое положение и приостановку авиационного сообщения, Крым принял на отдых почти семь миллионов человек. По итогам минувшего года полуостров сохранил место в первой пятерке ежегодного Национального туристического рейтинга — выше расположились только Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург. Привлекательность региона оценивалась по нескольким критериям. В их числе — значимость туристической отрасли в региональной экономике, ее доходность, уровень развития туристической инфраструктуры, гостиничного бизнеса, санаторно-курортного комплекса, интерес к региону в интернете и продвижение его туристического потенциала в информационном пространстве. По словам Аксенова, этот результат свидетельствует об устойчивости туристической отрасли республики и способности турбизнеса к адаптации в сложных ситуациях.

Буквально несколько дней назад Республика Крым заняла первое место в финале Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards, где принимали участие более сорока регионов. По оценке жюри, Крым с его уникальным климатом, богатыми традициями курортолечения, которые успешно сочетаются с современными технологиями, стал лучшей территорией санаторного и оздоровительного туризма в России.

За последние восемь лет в республике открыто более 60 новых средств размещения емкостью около 3500 номеров, а также проведена модернизация более 500 объектов размещения. При этом даже в прошлом году, несмотря на СВО, было открыто восемь новых гостиниц на 336 номеров, проведена модернизация и реконструкция 89 санаторно-курортных и гостиничных организаций. В планах на ближайшие два-три года — увеличение емкости номерного фонда еще на четыре-пять тысяч номеров, а в течение пяти лет — на 20 тысяч номеров. Так что места в Крыму хватит всем желающим.

Старые и новые достопримечательности

Будет кому также грамотно и интересно рассказать туристам о полуострове. Республика вошла в число лидеров среди регионов РФ по количеству аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. В общей сложности к лету их будет более полутора тысяч, обещают в профильном министерстве.

Даже те, кто много раз бывал в Крыму и думает, что видел на полуострове все, обязательно найдут в этом году новые или просто неизвестные им раньше интересные объекты. О некоторых из них «Парламентская газета» рассказывала минувшим летом во время своей экспедиции по неизвестному Крыму, но есть и другие — так, минувшим летом открылась пещера «Таврида», найденная в 2018 году при строительстве одноименной федеральной трассы в двадцати километрах от Симферополя. По оценке ученых, «Тавриде» исполнилось приблизительно пять миллионов лет. Археологи обнаружили здесь останки саблезубого кота, винторогих баранов, бизонов, дикобразов, верблюдов и даже четырехметрового страуса.

Еще один новый объект — самые большие в мире качели, установленные на вершине горы Ай-Петри. Их высота от земли — 15 метров, а разгон над живописным обрывом — 90 метров. Пока, по словам президента межрегиональной общественной организации «Федерация хайдайвинга» Анри Канунова, состоялся тестовый запуск объекта, а свою полноценную работу для всех желающих он начнет в мае.

Мало кто из туристов успел оценить и открывшийся после трех лет реконструкции Алуштинский историко-краеведческий музей с диорамой Шумского сражения 4 августа 1774 года — того самого, в котором едва не погиб будущий герой Бородина Михаил Илларионович Кутузов.

Крым также претендует на ведущую роль в развитии молодежного туризма. На днях в Академии творческих индустрий «Меганом» в бухте Капсель на территории арт-кластера «Таврида» в присутствии первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой представили новую концепцию молодежного туризма в России. По мысли ее разработчиков, путешествия по России должны стать инструментом воспитания и знакомства молодежи со своей страной, ее историей и возможностями.

Февральский тест пройден

Своеобразным тестом готовности россиян приехать на отдых в Крым в нынешней непростой ситуации стали длинные праздничные выходные вокруг Дня защитника Отечества, когда в Ялте было очень многолюдно, рассказал «Парламентской газете» генеральный директор одной из местных туристических фирм Иван Коваленко. По его оценке, этот тест дал положительный результат.

«В похожих условиях проходил и прошлый курортный сезон, — отметил эксперт. — И если люди не испугались тогда, то не испугаются и в этом году. Более того, возможно, приедут еще и те, кто минувшим летом не рискнул ехать в Крым, однако убедился на опыте своих друзей и знакомых, что отдых на полуострове по-прежнему безопасен».

По прогнозу Коваленко, если не случится никаких форс-мажорных обстоятельств, будущий курортный сезон пройдет примерно на том же уровне, что и сезон 2022 года. И уж точно будет лучше, чем во многие «украинские годы», когда в Крыму было за счастье принять за год четыре миллиона туристов.

Дополнительными факторами, которые будут способствовать востребованности крымского направления, эксперт называет недоступность Европы, разрушительное землетрясение в Турции, заметно подорожавшие перелеты в Юго-Восточную Азию и антироссийскую истерию во многих странах, которая делает отдых за рубежом некомфортным. Опять-таки об этом говорил и Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, подчеркивая, что сегодня открылись огромные перспективы для развития внутреннего туризма.

Сложности будущего курортного сезона в Крыму связаны не столько с обеспечением безопасности, сколько с логистикой, считает Коваленко. Аналогичной точки зрения придерживаются и власти региона. В условиях приостановки авиационного сообщения важнейшей задачей стало обеспечение транспортной доступности Крыма, увеличение подвижного железнодорожного состава, количества ежедневных рейсов на полуостров — прежде всего из Москвы как основного транспортного узла, подчеркивают в министерстве курортов и туризма.