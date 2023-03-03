Куда отправиться по России в марте

С приходом весны во многих из нас просыпается желание разнообразить свою жизнь и пополнить багаж впечатлений, а путешествия – лучшее решение этих задач. В России множество красивых и атмосферных городов, которые стоит посетить, к тому же поездки внутри страны не требуют больших трат и оформления загранпаспортов и виз. О бюджетных путешествиях по России в марте рассказываем в этом материале.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

Курортные города в межсезонье – отличный вариант для любителей сити-туризма и экскурсий. Уже достаточно тепло для прогулок, но еще нет большого количества туристов, поэтому цены ниже, выбор отелей больше, а достопримечательности можно сфотографировать без чужих затылков.

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Тревел-журналист Светлана Демидова в эксклюзивном комментарии TV BRICS назвала одним из удачных направлений для поездки в марте Анапу: «Археологический музей «Горгиппия», кипарисовое озеро, замок «Львиная голова» ждут гостей в любой сезон. А еще примерно в марте начинают цвести магнолии – может быть, вам повезет застать красивое зрелище». В среднем стоимость проживания за один день составит 2500 рублей.

Напоминаем, что аэропорт Анапы закрыт и добраться до города можно, используя железнодорожное сообщение. А вот в Сочи можно и долететь – этот город уже собрал 22% всех мартовских броней по данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха.

Весь март погода в Сочи переменчивая, но солнце и светит, и греет так, что температура воздуха может достигать +15 °С. Популярные туристические места – Олимпийский парк, Дендрарий, Ахун. Если захочется снега и горных склонов, можно отправиться в Красную Поляну за зимними активными видами спорта. Прайс на поездку в Сочи составляет 17 300 рублей при средней продолжительности поездки 5 дней. Примерная стоимость ночи размещения – 3500 рублей, рассказала журналист Елена Борисова.

Она добавила, что очень популярен в марте Байкал – из-за возможности прогуляться по его крепкому и прозрачному льду. Причем прогулки можно совершать не только пешие, но и на аэросанях, собачьих упряжках и даже велосипедах с шипованными шинами. Лед здесь, конечно, может лежать до мая, но в марте он очень крепкий – и очень красивый. Температура мягкая: в начале марта от -2 до -4 °С, а к концу месяца воздух уже прогревается выше нуля. Стоимость одной ночи размещения в Листвянке, самом массовом курорте на Байкале, в среднем составит 4500 рублей.

Владимир Ровняго, основатель сети туристических агентств, выделил в качестве привлекательного направления в марте Санкт-Петербург, который славится своей потрясающей архитектурой, богатой историей, а также знаменитыми музеями и художественными галереями. В марте город оживает во время Jazz Love Fest и фолк-фестиваля «День святого Патрика в Санкт-Петербурге». Стоимость поездки в Северную столицу составляет около 3000–6000 рублей в день.

Эксперт также советует Казань – этот исторический город на Волге представляет собой уникальное сочетание русской и татарской культур с богатой историей, восходящей к средним векам. В марте Казань – отличное место для знакомства с городскими достопримечательностями, включая казанский кремль, Благовещенский собор и улицу Баумана. Стоимость поездки относительно невысока, бюджет составляет около 2000–4000 рублей в день.

Ну и, конечно, Москва! Этот шумный мегаполис с его знаковыми достопримечательностями, музеями мирового класса и яркой ночной жизнью является обязательным местом для посещения в России.