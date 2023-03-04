Сколько стоит отпуск в 2023 году на Черном море

Зимний период завершен, и совсем скоро начнутся весенние праздники, а за ними лето. «ФедералПресс» проанализировал, сколько стоит отдохнуть в самые популярные месяцы на курортах.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

За основу брались самые дорогие и дешевые варианты с размещением на три дня.

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Краснодарский край на майские праздники

Среди кубанских курортов особой популярностью пользуется Сочи. Забронировать отдых с первого по третье марта можно уже сейчас, но мест с каждым днем остается все меньше. Любители роскошного отдыха могут выбрать отель «Риксос». Цена на двоих за три дня составит 248 тысяч рублей. Помимо просторного номера будет предоставлен крытый бассейн с подогревом и гидромассажными чашами. Завтрак по системе «шведский стол» и бесплатная парковка. Отель находится на первой береговой линии, путь до моря из номера составляет порядка 50 метров.

Для менее расточительных туристов есть дешевый вариант. Пансионат «Аквамарин» готов принять гостей на три дня за пять тысяч рублей. В стоимость входит небольшой номер площадью 12 кв. метров. Завтрак не включен, все остальные услуги платные. Из плюсов – близость к морю от отеля составит 70 метров.

Краснодарский край в середине сезона

Отдых в июле является самым распространенным. Опыт туристов показывает, что бронировать места в отелях нужно заранее, тем более цены по сравнению с маем выше.

Отель «Бридж Резорт» в Сочи готов принять гостей с 13 по 16 июля за 86 тысяч рублей. В стоимость входит роскошный люкс площадью 80 кв. метров. Спа-услуги – за отдельную плату. Из питания в стоимость входит только завтрак по системе «шведский стол».

Более скромные туристы могут посетить отель «Арго». За три ночи с вас возьмут 10 тысяч рублей. Номер площадью 7 кв. метров, из дополнительных услуг только кресло-кровать. Есть открытый бассейн и общегородской пляж в 500 метрах.

Краснодарский край в бархатный сезон

В конце августа Краснодарский край становится главной точкой притяжения для тех, кто не желает делить пляж с большим количеством туристов. Море за лето прогревается до нужной температуры, отпускники разъезжаются, но номера в отелях становятся дороже. Советуем бронировать уже сейчас.

Среди самых дорогих отелей снова выделяется «Риксос», который мы советовали снять на май. Стоимость за три ночи такая же – 248 тысяч рублей. Но мест на момент публикации осталось всего два. На конец августа все номера класса люкс уже забронированы.

Самым дешевым вариантом станет отель «Арго» за 10 тысяч рублей. Мест также осталось немного по сравнению с маем и июлем. Аналогичные по сервису гостиницы обойдутся в такую же цену.

Крым в мае

Крым также является точкой притяжения для туристов со всей России. Раньше он ассоциировался с более дешевым отдыхом по сравнению с Сочи, но тенденции меняются. Самый дорогой отель на полуострове «Мрия Резорт» в период с первого по третье мая обойдется в 2,4 млн рублей. Номер представляет из себя двухэтажную виллу площадью 600 кв. метров. В стоимость входит все – начиная от питания, заканчивая личным спа-комплексом и тренажерным залом. Но есть и более дешевый вариант.

За четыре тысячи рублей на три ночи можно остановится в комплексе «Привал». Номер 13 кв. метров и никаких дополнительных услуг даже за отдельную плату. Зато включен завтрак.

Крым в разгар сезона

Тот же дорогой отель «Мрия Резорт» с 13 по 16 июля обойдется уже в 4,5 млн рублей, то есть на 2,1 млн дороже, чем в мае. Если хотите сэкономить, стоит забронировать уже сейчас.

Зато дешевый комплекс «Привал» не изменяет свои цены в зависимости от пика туристического сезона. За отдых в середине июля вы отдадите такую же сумму, что и в мае.

Крым в августе