Средний чек тура по России составил 17 тысяч рублей

«Если смотреть по весенне-летнему периоду и сравнивать средние чеки, то можно сказать, что в России средний чек самый небольшой. Путешествуя по России, туристы зачастую предпочитают останавливаться в трехзвездочных отелях. За рубежом путешественники предпочитают категорию четыре и пять звезд. Бюджетные путешествия по России можно найти, включая и экскурсионные программы. Плюс по России мы можем выбрать транспорт. Средний чек по России в районе 17 тысяч рублей с середины апреля по конец сентября», - рассказала она.