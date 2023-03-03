В Республике Алтай готовятся к наплыву туристов

Пандемия коронавируса и последние политические события серьезно пошатнули туристическую отрасль, в то же время в Республике Алтай ожидают наплыва туристов. Тема обсуждалась на КЭФ-2023. Какие условия для туризма создаются и будет ли регион доступен для россиян – об этом глава республики Олег Хорохордин рассказал «ФедералПресс».
«Мы развиваем доступность. Это касается прежде всего автодорог. Вы знаете, что главная транспортная артерия Республики Алтай – Чуйский тракт входит в десятку красивейших трасс мира. Кроме того, мы активно развиваем авиасообщение. Так, за последние 4 года удалось увеличить авиапассажиропоток в семь раз», – подчеркнул глава республики.
Олег Хорохордин уверен, что в следующем году удастся построить новый международный терминал аэропорта с увеличением его пропускной способности.
«К примеру, из Москвы и Санкт-Петербурга можно за 30 тысяч рублей прилететь на 7 дней в Горный Алтай. Проживать и еще питаться. Вполне доступно», – подчеркнул глава региона.