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1 час назад

В Республике Алтай готовятся к наплыву туристов

РИА "ФедералПресс"

Пандемия коронавируса и последние политические события серьезно пошатнули туристическую отрасль, в то же время в Республике Алтай ожидают наплыва туристов. Тема обсуждалась на КЭФ-2023. Какие условия для туризма создаются и будет ли регион доступен для россиян – об этом глава республики Олег Хорохордин рассказал «ФедералПресс».

В Республике Алтай готовятся к наплыву туристов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мы развиваем доступность. Это касается прежде всего автодорог. Вы знаете, что главная транспортная артерия Республики Алтай – Чуйский тракт входит в десятку красивейших трасс мира. Кроме того, мы активно развиваем авиасообщение. Так, за последние 4 года удалось увеличить авиапассажиропоток в семь раз», – подчеркнул глава республики.

Олег Хорохордин уверен, что в следующем году удастся построить новый международный терминал аэропорта с увеличением его пропускной способности.

«К примеру, из Москвы и Санкт-Петербурга можно за 30 тысяч рублей прилететь на 7 дней в Горный Алтай. Проживать и еще питаться. Вполне доступно», – подчеркнул глава региона.

Отдых в России,Олег Хорохордин,
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