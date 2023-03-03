В Республике Алтай готовятся к наплыву туристов

Пандемия коронавируса и последние политические события серьезно пошатнули туристическую отрасль, в то же время в Республике Алтай ожидают наплыва туристов. Тема обсуждалась на КЭФ-2023. Какие условия для туризма создаются и будет ли регион доступен для россиян – об этом глава республики Олег Хорохордин рассказал «ФедералПресс».