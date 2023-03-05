Чем Москва привлекает путешественников

Туристический поток в Москве по итогам 2022 года достиг 17,9 млн человек. Это на 1 млн больше, чем годом ранее. Доходы туриндустрии составили 879,1 млрд рублей, что на 22,7 процента выше, чем в 2021 году. Доходы городского бюджета от туристической отрасли достигли 120,4 млрд рублей. Казалось бы: идет спецоперация, экономическая ситуация сложная, тут вроде бы не до туризма, но отрасль все равно развивается. Почему?
Главная причина в том, что Москву за последние годы сделали для туристов привлекательной. Прежде всего здесь появилось удобное пешеходное пространство: можно погулять, зайти в кафе, бар, магазин сувениров. Раньше фактически был только Арбат — улочка длиною 1200 метров, а сейчас есть десятки километров улиц ничуть не хуже. Плюс появились удобные всепогодные парки. Еще один фактор: в Москве постоянно какие-то события. Турист приезжает, а тут фестиваль: то «Путешествие в Рождество», то Масленица, то какой-нибудь «Цветочный джем». В итоге развивается событийный туризм — когда люди едут не просто в Москву, а на какое-нибудь событие.
Еще один важный момент: в Москве постоянно появляются новые места притяжения туристов. Ну, скажем, самый большой в Европе крытый парк развлечений — «Остров Мечты». Или канатная дорога. Или парк «Зарядье» с парящим мостом. Причем, что важно, достопримечательности появляются даже на окраинах. Один из самых ярких примеров — Северный речной вокзал. Вспомните: он много лет был на федеральном балансе, стоял закрытый строительной сеткой. Теперь он отреставрирован, окружающий парк приведен в порядок, и туристы сюда едут постоянно — здание-то уникальное.
Не менее важно, что Москве удалось решить проблему размещения туристов. Сейчас остановиться в городе могут люди с самым разным достатком: есть и хостелы, и пятизвездочные отели. Отлично развита и система общепита. Плюс Москва — один из самых безопасных городов. Здесь можно спокойно гулять в любое время суток. В общем, я считаю, столица в ближайшие годы продолжит оставаться главным в России центром притяжения туристов — наряду с Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. В Москве будет развиваться гастрономический туризм — у нас широко представлены кухни многих народов мира. Продолжит расти туризм медицинский, потому что в Москве лучшие в России клиники. Кстати, в прошлом году доля медицинского туризма выросла до 5,4 процента от всех поездок. Это вдвое больше, чем год назад. В общем, перспективы благоприятные.