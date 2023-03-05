Чем Москва привлекает путешественников

Туристический поток в Москве по итогам 2022 года достиг 17,9 млн человек. Это на 1 млн больше, чем годом ранее. Доходы туриндустрии составили 879,1 млрд рублей, что на 22,7 процента выше, чем в 2021 году. Доходы городского бюджета от туристической отрасли достигли 120,4 млрд рублей. Казалось бы: идет спецоперация, экономическая ситуация сложная, тут вроде бы не до туризма, но отрасль все равно развивается. Почему?

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Главная причина в том, что Москву за последние годы сделали для туристов привлекательной. Прежде всего здесь появилось удобное пешеходное пространство: можно погулять, зайти в кафе, бар, магазин сувениров. Раньше фактически был только Арбат — улочка длиною 1200 метров, а сейчас есть десятки километров улиц ничуть не хуже. Плюс появились удобные всепогодные парки. Еще один фактор: в Москве постоянно какие-то события. Турист приезжает, а тут фестиваль: то «Путешествие в Рождество», то Масленица, то какой-нибудь «Цветочный джем». В итоге развивается событийный туризм — когда люди едут не просто в Москву, а на какое-нибудь событие.

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Еще один важный момент: в Москве постоянно появляются новые места притяжения туристов. Ну, скажем, самый большой в Европе крытый парк развлечений — «Остров Мечты». Или канатная дорога. Или парк «Зарядье» с парящим мостом. Причем, что важно, достопримечательности появляются даже на окраинах. Один из самых ярких примеров — Северный речной вокзал. Вспомните: он много лет был на федеральном балансе, стоял закрытый строительной сеткой. Теперь он отреставрирован, окружающий парк приведен в порядок, и туристы сюда едут постоянно — здание-то уникальное.