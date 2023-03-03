Что привлекает туристов в Чечне

В 2022 году поток туристов в Чечню вырос почти на треть и за девять месяцев достиг около 230 тысяч человек — об этом сообщил министр по туризму республики Муслим Байтазиев.

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Знакомство с регионом обычно принято начинать с его столицы — города Грозного, удивляющего туристов небоскребами и величественными мечетями. При этом за пределами Грозного тоже есть немало стоящих мест, которые могут потягаться даже с легендарными курортами Европы.

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«Лента.ру» выяснила, какие уголки Чечни обязательно стоит посетить и как разнообразить свой отпуск.

Тайны озера

Первое, что чаще всего приходит на ум при словах «российский курорт», — это Сочи с Красной Поляной или Крым с его пляжами и морским отдыхом. Между тем своими курортами, причем очень высокого уровня, сегодня может похвастаться и Чечня. Главный из них — это гостиничный комплекс «Кезеной-Ам» в Веденском районе республики на границе с Дагестаном.

Название комплексу подарило одноименное высокогорное озеро (1860 метров над уровнем моря), рядом с которым он расположен. В солнечный день Кезеной-Ам имеет очень красивый светло-зеленый, нефритовый оттенок, а когда солнце уходит, водоем окрашивается в темно-синий, серый и даже черный цвета. Как водится на Кавказе, с Кезеной-Ам связана красивая легенда о его происхождении.

Места вокруг Кезеной-Ам прекрасно подходят для рекреации и оздоровления. Но в самом озере, несмотря на всю его красоту, купаться официально запрещено: дело в том, что водоем очень коварен и глубок. Его берега ступенями уходят вниз, а в дно, состоящее из известковой пыли, легко проваливаются ноги.

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Впрочем, куда важнее другое — вода в Кезеной-Ам очень холодная. И если у берега она еще хоть как-то прогревается, то ближе к центру наступает резкий перепад температур в сторону охлаждения. Пловец даже не успевает среагировать, как у него начинаются судороги, несущие смертельную опасность.

Впрочем, плавать по поверхности Кезеной-Ам на лодке можно без всякой опаски. В советские годы на озере тренировались спортсмены — гребцы на байдарках и каноэ, которые приобретали в горах уникальный опыт для Олимпийских игр. А в 2014 году это место пережило свое второе рождение: там открылся современный гостиничный комплекс, основное здание которого вместе с коттеджами может принимать до 250 человек.

Форель для императора

Сегодня гостиничный комплекс работает круглый год. Летом туристы здесь могут кататься на лошадях, квадроциклах, лодках, катамаранах и специальных плотах на электротяге. Сотрудники комплекса ревностно следят за экологией озера, а потому единственной моторной лодкой там пользуются спасатели. Кроме того, вокруг комплекса проложены экотропы, а на самой его территории разбиты футбольное и баскетбольное поля.

Зимний сезон в районе озера Кезеной-Ам длится с середины октября по середину марта: в это время здесь можно кататься на коньках и ватрушках или отправиться в горный поход на несколько дней, — Магомед Магамадов, гендиректор ГК «Кезеной-Ам».

Комплекс привлекает самых разных гостей: к примеру, спортсмены — в том числе из сборной России, — продолжая советские традиции, проводят здесь сборы как минимум четыре-пять раз в год. А во времена до пандемии рядом с озером можно было встретить даже немецких пенсионеров, которые приезжали в Чечню в своих домиках на колесах.

Сегодня в озере намерены восстановить популяцию местного эндемика — эйзенамской форели. Эту рыбу любил российский император Александр II: раз в неделю ее в огромных бочках поставляли к столу государя. Не исключено, что со временем эйзенамская форель станет одним из новых туристических брендов Чечни.

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Между тем «Кезеной-Ам» — не единственный курорт в республике. В противоположном, Итум-Калинском районе Чечни (80 километров от Грозного) уже пять лет работает горнолыжный курорт «Ведучи». За одной горой от него находится Грузия, а за другой — Ингушетия. «Ведучи» может похвастаться 19 горнолыжными трассами разных уровней сложности, общая длина которых составляет 46 километров.

Сейчас мы строим новую канатную дорогу, аналог которой есть только в Красной Поляне и больше нигде в мире. Высота канатки составит 852 метра при перепаде высот в километр. Кабинки будут перемещаться на четыре километра, у двух из которых не будет никаких опор, — Ибрагим Хаханаев, маркетолог курорта «Ведучи».

По словам Хаханаева, в «Ведучах» в скором времени также планируют обустроить сеть экомаршрутов общей длиной в 45 километров, которые будут отличаться по своим особенностям и уровням сложности.

Обгоняя Чехию

Чешский курорт Карловы Вары веками славился на весь мир своими санаториями, где гостей лечат при помощи минеральных вод и целебной грязи. Однако мало кто знает, что лечебная грязь из Чечни по своим свойствам в разы превосходит чешский аналог.

По словам начальника отдела развития туризма и внешних связей Министерства Чеченской Республики по туризму Дагмары Исаковой, уникальная грязелечебница находится на курорте «Серноводск-Кавказский» в селе Серноводское. История этого места берет свое начало на стыке XVII-XVIII веков: именно здесь лечились солдаты, раненые в ходе кавказских войн.

По своему составу грязь из Серноводска во много раз превосходит грязь из Карловых Вар в Чехии — в 2017 году это подтвердил химический анализ, проведенный специалистами. Именно поэтому поток туристов туда за десять лет вырос более чем на 700 процентов, — Дагмара Исакова, начальник отдела развития туризма и внешних связей Министерства Чеченской Республики по туризму.

По ее словам, сегодня оздоровительному туризму в Чечне вообще уделяют очень большое внимание. К примеру, три года назад в селе Махкеты (Веденский район) открылся реабилитационный центр имени Кунта-Хаджи Кишиева. Там можно просто поправить здоровье или заняться лечением конкретных проблем, связанных с ним, — будь то последствия коронавируса или неврологические сбои в организме.

В Махкеты очень насыщенный воздух, а окружает реабилитационный центр живописный лес, где протекает ручей: поэтому лечебные процедуры там удобно совмещать с прогулками. Из села можно добраться и к горному озеру Кезеной-Ам, и к селу Ведено, где сохранилась часть крепостной стены времен имама Шамиля.

В центре также проходят тематические вечера, посвященные чеченской культуре, — местные жители приносят туда пирожки, которые испекли сами, а гости поют застольные песни на природе. Гостей в центре в минувшем году было на 30 процентов больше, чем в 2021-м — цифры здесь говорят сами за себя, — Дагмара Исакова, начальник отдела развития туризма и внешних связей Министерства Чеченской Республики по туризму.

Кроме того, в начале 2021 года в городе Аргун был открыт еще один инновационный центр физической и реабилитационной медицины, оборудованный по последнему слову техники. По словам Дагмары Исаковой, по своему уровню он ничуть не уступает известному реабилитационному центру «Три сестры», который работает в подмосковной деревне Райки.

Кулинарные секреты

Гастрономический туризм — неотъемлемая часть развития любого региона. В Чечне он долгое время не был сильной стороной: считалось, что кухня чеченцев скромная и насчитывает всего около 12 вариантов блюд. Разрушить этот стереотип взялась Хадижат Мовлатова, которая сегодня считается одним из самых известных поваров республики.

Она популяризирует чеченскую кухню как у себя дома, так и за рубежом: на международном кулинарном чемпионате в Северной Македонии, который проходил в 2019 году, Мовлатова даже получила золотую медаль за чеченское национальное блюдо хингалш — тыквенные лепешки, которые в республике считаются главным десертом.

Чтобы развеять миф о скромности чеченской кухни, я стала собирать наши древние рецепты. Для этого я ездила в удаленные районы, где живут старики, а однажды посетила Иорданию, куда во время революции чеченцы переезжали целыми селами, — Хадижат Мовлатова, один из самых известных поваров Чеченской Республики.

Итогом работы Мовлатовой стала книга, в которой более 80 рецептов. Сегодня она вместе с коллегами проводит в ресторанах мастер-классы по национальной кухне для туристов. Еще одной традицией стал день открытых дверей: на них может прийти любой человек и научиться готовить блюда чеченской кухни. Такое внимание к гастрономии неудивительно — чеченцы верят, что «отношения между людьми связаны с едой».

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По словам ведущего гида Чеченской Республики Рамзана Хагуева, кухня чеченцев (как и любых горцев) практична, удобна в плане приготовления и сытна. К примеру, в республике популярны чутнаш — аналоги пельменей или мантов, в которые добавляют не мясо, а крапиву, лебеду, мяту и огромное количество весенних трав вместе с курдючным или говяжьим жиром.

Особенно популярны чутнаш там, где есть заливные луга. Кстати, в это блюдо часто добавляют черемшу, или дикорастущий чеснок, один из столпов чеченской кухни — впрочем, едят его и отдельно, в вареном или тушеном виде, — Рамзан Хагуев, ведущий гид Чеченской Республики.

Хлеб в Чечне обычно готовят из кукурузной муки жесткого помола. Из нее же делают и знаменитый жижиг-галнаш, или галушки. Их подают с соусом из чеснока или лука, а запивать жижиг-галнаш по правилам чеченской кухни необходимо жирным бульоном.

Что касается мяса, в республике популярен шашлык из говядины, баранины и козлятины. Мясо обычно подают с жижиг-галнаш, добавляют в традиционную кавказскую шурпу, а внутренности животных используют для приготовления домашних колбас.

Большое влияние на местную кухню оказывает религия: она запрещает употреблять спиртные напитки, свинину, а также мясо тех существ, которые живут и на суше, и в воде. Именно поэтому в чеченских ресторанах туристы не встретят ни раков, ни крабов, — Рамзан Хагуев, ведущий гид Чеченской Республики.

В медвежьем краю

Удивительная природа — одна из главных причин, по которым туристы едут в Чечню. Практически через всю республику проходит Аргунское ущелье — одно из крупнейших по протяженности ущелий Кавказа, по дну которого протекает река Аргун.

Ее вода богата сероводородом и считается полезной как для кожи, так и для опорно-двигательного аппарата человека. Аргунское ущелье известно еще и тем, что здесь снималось множество фильмов, в том числе известная картина Никиты Михалкова «Свой среди чужих».

А еще в ущелье, по пути из Шали в сторону курорта «Ведучи», находится уникальный природный объект — Нихалоевские водопады. Высота самого маленького из них составляет всего два метра, а самого большого — внушительные 32 метра. К водопадам проложены удобные дорожки, преодолеть которые под силу практически любому туристу.

Но гости ходили к ним далеко не всегда: раньше это место считалось медвежьим краем, и люди старались не беспокоить хищников своим присутствием.

К родникам и водопадам у чеченцев особое отношение: раньше они были традиционным местом знакомств и свиданий молодых людей и девушек. Затем, с приходом ислама, в падающей воде стало запрещено стирать и мыться. Главной задачей стало сбережение ее чистоты, — Рамзан Хагуев, ведущий гид Чеченской Республики.

По словам Хагуева, особое место родников и водопадов прослеживается и в речи чеченцев: если один из них благословляет кого-то, то может сказать «Пусть твое сердце будет как родник». А словами «Пусть ты будешь как водопад» человеку желают неиссякаемой энергии, здоровья и быстроты.

Lenta.ru

Суровая красота природы в Чечне соседствует с памятниками истории: к примеру, неподалеку от Нихалоевских водопадов, в самом узком месте Аргунского ущелья, находятся так называемые Ушкалойские башни-близнецы.

Они были построены примерно в XI-XII веках для контроля пути из Чечни в Грузию.

В башнях брали пошлину за проход, а также подавали сигналы о приближающихся врагах. Сегодня они — одна из главных исторических достопримечательностей Чечни. А по дороге к озеру Кезеной-Ам туристы могут увидеть еще один уникальный памятник древности, «город стражников» Хой.

Предположительно, он был создан в XIII-XIV веках, но некоторые специалисты называют и более ранние сроки — в частности, XI век. Одно из древнейших поселений чеченцев располагалось на торговой дороге — Великом шелковом пути. Местные стражники занимались охраной путников.

На высокие башни Хоя можно подняться, преодолев несколько крутых лестниц: сверху открывается потрясающий вид на горы, с которыми соседствуют многовековые постройки. Этот и многие другие объекты, разбросанные по самым разным уголкам Чечни, могут стать настоящими открытиями для гостей региона.

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По словам автора и руководителя проекта «Медиа Звезды» «Интуриста» Амалии Акоповой, сегодня путешествия в Чеченскую Республику становятся все более популярными среди самой разной аудитории. Причем в Грозный и окрестности приезжают семьи с детьми — это важный показатель доверия к республике. А молодые путешественники возвращаются сюда снова.

Мы бы хотели, чтобы к 2030 году количество туристов в Чечне сравнялось бы с числом жителей республики — это более полумиллиона человек. Прирост туристов у нас ежегодно составляет 30-37 процентов. Люди стали чаще ездить к нам на праздники. И, несмотря на санкции, мы продолжаем работу по развитию туризма в регионе, — Муслим Байтазиев, министр Чеченской Республики по туризму.

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