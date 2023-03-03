Чем привлекает туристов горнолыжный курорт Шерегеш

Сделать Шерегеш всесезонным курортом, привлекательным не только для любителей горнолыжного туризма, помогают "быстрые" модульные дома.
Один из первых быстровозводимых комплексов для комфортного отдыха всей семьей на природе появился на территории Сектора Е в 2021 году. До этого здесь были отличные условия только для катания, а вот средства размещения полностью отсутствовали. Теперь же в тихом уголке живописного леса прячутся бунгало, барн-хаусы и панорамные иглу. И все это - в трех-пяти минутах ходьбы от подъемника, пунктов проката, кафе и других курортных услуг и развлечений.
"Дом - стеклянный шарик: это здорово, красиво и романтично! Можно, лежа в кровати, смотреть на звездное небо... Мы обязательно вернемся", - отзываются туристы об отдыхе в иглу.
А в двухкомнатном бунгало с панорамными окнами, теплым полом, балконом, двумя уютными спальнями, оборудованной кухонной зоной, зоной для барбекю, бассейном, баней, бесплатной парковкой и другими удобствами свободно размещается семья из шести человек. Из окон открываются сказочные горные и лесные пейзажи. Покой и умиротворение, гармония с природой без отказа от благ цивилизации - все это модульные отельные комплексы.
"Мы старались не нарушить уникальный ландшафт, сохранить и аккуратно вписать наши домики в общую картину, - подчеркивает собственник Сектора Е Вадим Кулубеков. - Для этого при строительстве максимально использовали природные материалы: дерево, металл, стекло. Панорамное остекление в том или ином виде есть в каждом домике. А внутреннее оснащение и декор гармонично сочетаются с природными текстурами. В дизайне использовались натуральные, экологичные материалы. Получились эстетичные, современные и комфортные модульные дома в горном ландшафте".
Вадим уверен, что такие "быстрые" дома делают их сектор более привлекательным для туристов. "Мы ориентированы на размеренный, семейный и комфортный отдых, - говорит он. - И наши модульные дома этим критериям полностью соответствуют.
Сегодня одна только "Тайгара" предлагает гостям Шерегеша более тридцати модульных некапитальных средств размещения. И комплекс будет расширяться. Свою роль в этом сыграла господдержка. В августе 2022-го в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" предприятие-владелец модульной базы отдыха, став одним из двенадцати победителей областного конкурса, получило 30 миллионов рублей субсидии из резервного фонда правительства РФ. А максимальной для региона суммы - 39,6 миллиона рублей - удостоился проект "Горная деревня", который дал Шерегешу еще около трех десятков домов-бунгало.
"Рядом с нами учебный склон, оборудованный лентой-траволатором, очень удобным для малышей, - рассказала "РГ" администратор комплекса "Тайгара" Юлия. - Работает микропрокат горнолыжного снаряжения, с ребятишками занимаются опытные инструкторы. А если родители захотят прокатиться сами, за детьми бесплатно присмотрят в игровой комнате. Поэтому к нам очень охотно едут целыми семьями. Особенно в праздничные и выходные дни. На февральские праздники мест уже нет, а на март забронировать еще можно".
В новогодние каникулы был аншлаг, поток туристов из центральной части страны увеличился. А в феврале в Шерегеше стартовал бархатный сезон, он может продлиться до апреля.
Сейчас на федеральном уровне рассматривается возможность грантовой поддержки строительства модульных гостиниц на 2023 год.
Тем временем в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" уже заложена мера поддержки тех, кто занимается модульными домами. Это субсидия на создание быстровозводимых модульных средств размещения в регионах, которая была инициирована в 2022 году. Уже более тысячи номеров модульных отелей построены и сданы в эксплуатацию благодаря поддержке нацпроекта.
Первых гостей в модульных отелях уже приняли не только на Шерегеше, но и в Бурятии на берегу озера Байкал.