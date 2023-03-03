Чем привлекает туристов горнолыжный курорт Шерегеш

Сделать Шерегеш всесезонным курортом, привлекательным не только для любителей горнолыжного туризма, помогают "быстрые" модульные дома.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Один из первых быстровозводимых комплексов для комфортного отдыха всей семьей на природе появился на территории Сектора Е в 2021 году. До этого здесь были отличные условия только для катания, а вот средства размещения полностью отсутствовали. Теперь же в тихом уголке живописного леса прячутся бунгало, барн-хаусы и панорамные иглу. И все это - в трех-пяти минутах ходьбы от подъемника, пунктов проката, кафе и других курортных услуг и развлечений.

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"Дом - стеклянный шарик: это здорово, красиво и романтично! Можно, лежа в кровати, смотреть на звездное небо... Мы обязательно вернемся", - отзываются туристы об отдыхе в иглу.

А в двухкомнатном бунгало с панорамными окнами, теплым полом, балконом, двумя уютными спальнями, оборудованной кухонной зоной, зоной для барбекю, бассейном, баней, бесплатной парковкой и другими удобствами свободно размещается семья из шести человек. Из окон открываются сказочные горные и лесные пейзажи. Покой и умиротворение, гармония с природой без отказа от благ цивилизации - все это модульные отельные комплексы.

"Мы старались не нарушить уникальный ландшафт, сохранить и аккуратно вписать наши домики в общую картину, - подчеркивает собственник Сектора Е Вадим Кулубеков. - Для этого при строительстве максимально использовали природные материалы: дерево, металл, стекло. Панорамное остекление в том или ином виде есть в каждом домике. А внутреннее оснащение и декор гармонично сочетаются с природными текстурами. В дизайне использовались натуральные, экологичные материалы. Получились эстетичные, современные и комфортные модульные дома в горном ландшафте".

Вадим уверен, что такие "быстрые" дома делают их сектор более привлекательным для туристов. "Мы ориентированы на размеренный, семейный и комфортный отдых, - говорит он. - И наши модульные дома этим критериям полностью соответствуют.

Сегодня одна только "Тайгара" предлагает гостям Шерегеша более тридцати модульных некапитальных средств размещения. И комплекс будет расширяться. Свою роль в этом сыграла господдержка. В августе 2022-го в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" предприятие-владелец модульной базы отдыха, став одним из двенадцати победителей областного конкурса, получило 30 миллионов рублей субсидии из резервного фонда правительства РФ. А максимальной для региона суммы - 39,6 миллиона рублей - удостоился проект "Горная деревня", который дал Шерегешу еще около трех десятков домов-бунгало.

"Рядом с нами учебный склон, оборудованный лентой-траволатором, очень удобным для малышей, - рассказала "РГ" администратор комплекса "Тайгара" Юлия. - Работает микропрокат горнолыжного снаряжения, с ребятишками занимаются опытные инструкторы. А если родители захотят прокатиться сами, за детьми бесплатно присмотрят в игровой комнате. Поэтому к нам очень охотно едут целыми семьями. Особенно в праздничные и выходные дни. На февральские праздники мест уже нет, а на март забронировать еще можно".

В новогодние каникулы был аншлаг, поток туристов из центральной части страны увеличился. А в феврале в Шерегеше стартовал бархатный сезон, он может продлиться до апреля.

Господдержка

Первая тысяча

Сейчас на федеральном уровне рассматривается возможность грантовой поддержки строительства модульных гостиниц на 2023 год.

Тем временем в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" уже заложена мера поддержки тех, кто занимается модульными домами. Это субсидия на создание быстровозводимых модульных средств размещения в регионах, которая была инициирована в 2022 году. Уже более тысячи номеров модульных отелей построены и сданы в эксплуатацию благодаря поддержке нацпроекта.