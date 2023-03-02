Патриотический турмаршрут разработали в Железноводске

«Маршрут берет свое начало с западного входа в Курортный лечебный парк и включает в себя почти все основные достопримечательности. Ключевыми точками станут Братская могила граждан Железноводска, расстрелянных в 1943 году, аллея Памяти, мемориал „Вечный огонь“, Памятник на братской могиле воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941 1945 гг. и, конечно, госпитальный терренкур, который мы открыли совсем недавно, ведь во времена войны мы были городом-госпиталем», — рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, слова которого приводятся в сообщении.