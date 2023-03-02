Патриотический турмаршрут разработали в Железноводске

Историко-культурный маршрут школьников по основным достопримечательностям Железноводска создали в Ставропольском крае. Экскурсионная программа будет включать посещение мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.
«В Железноводске появился историко-культурный маршрут для школьников, который разработан с целью культурно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Проходит он по курортной части города и захватывает главные достопримечательности Железноводска», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Маршрут будет доступен не только школьникам. Любой желающий сможет пройти по патриотическим местам, открыв раздел «Покоритель железных гор» мобильного приложения «Туристический гид Железноводска». Но первооткрывателями маршрута станут именно школьники города-курорта уже в ближайшее время.
«Маршрут берет свое начало с западного входа в Курортный лечебный парк и включает в себя почти все основные достопримечательности. Ключевыми точками станут Братская могила граждан Железноводска, расстрелянных в 1943 году, аллея Памяти, мемориал „Вечный огонь“, Памятник на братской могиле воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941 1945 гг. и, конечно, госпитальный терренкур, который мы открыли совсем недавно, ведь во времена войны мы были городом-госпиталем», — рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, слова которого приводятся в сообщении.
В годы войны Железноводск был городом-госпиталем. 24 июня 1941 года было принято решение перепрофилировать лечебницы, а санатории и гостиницы переоборудовать к приему раненых. Было сформировано семь эвакогоспиталей, в их состав вошли девять санаториев, гостиницы и электролечебница курорта. До своей оккупации Железноводск вернул в строй более 30 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. В память о подвиге медиков и работников санаториев в городе был создан «Госпитальный» терренкур.