Туристы делятся впечатлениями об открывшемся «Сочи Парк Отеле»

Гости открывшегося вчера «Сочи Парк Отеля» поделились первыми впечатлениями об отдыхе в соцсетях. Напомним, гостиница была на реновации с 10 января.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Оказалось, что в первый день туристов размещали только в двух корпусах, 9-м и 10-м, и строго с 15 часов. Чтобы получить доступ к номеру пораньше, можно было доплатить половину стоимости тарифа, сообщил один из гостей.

Видео дня

«Заехали. Из существенного: на кровати сменили матрас на новый и твёрдый. это реально классно». Однако жестче стал не только матрас: «Постельное белье раньше было нежнее, сейчас грубое, может потому что новое, а подушки теперь амортизирующие», – пишет один из постоянных клиентов отеля. Заменили в комнатах и ковролин на точно такой же, как был: «Или хорошо почистили – непонятно». В коридоре покрытие пола пока осталось прежним.

При этом мебель, холодильник, телевизор, чайник, освещение в комнатах, по словам туристов, все те же. Из нового – разовые мыло и шампуни стали получше, в новых упаковках. Поставили по две бутылочки воды. «Думаю, что за эту цену, которая сейчас, можно чай и кофе в пакетиках положить», – пишет отдыхающий.

В отеле полностью обновили тренажерный зал, его посещение теперь входит в стоимость номера. Реновировали и ресторан. «Очень вкусно, красиво оформлено, но все холодное, хотя я пришла первая». По словам туристки, у постояльцев завтрак включен, а обед и ужин предлагаются за 650.

Что касается территории, магазины, аптека и кафе-веранда в 10-м корпусе пока не заработали. «По ощущениям тут пока рай для интроверта», – написал турист. Как сообщает в телеграм-канале администрация, все объекты будут поэтапно открываться.

Обсуждая открытие отеля, пользователи отмечают, что стоимость проживания после реновации существенно выросла. «Сейчас смотрела на любимый сентябрь – 10 тыс. в сутки. В прошлом году отдых обошелся нам в 2 раза дешевле с учетом перелета». «Мы были постоянными клиентами, а теперь "Сочи Парк" для нас стал недоступен».

Да и на март, учитывая не полностью включенную инфраструктуру, цену считают высокой: «Ночной клуб и бассейны не работают, проката велосипедов нет. Меня бы это не смущало, если бы стоило не 4800 в сутки!». Туристы предполагают, что для круглогодичной работы отелю необходим подогреваемый бассейн.