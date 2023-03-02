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1 час назад

На курорте «Эльбрус» устроят шоу по созданию ледовых фигур

«Это Кавказ»

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии с 4 по 12 марта пройдет фестиваль снежных скульптур. Откроет праздник автор самого большого в России отеля из снега и льда Кирилл Баир, который представит шоу-программу по созданию ледовых фигур.

На курорте «Эльбрус» устроят шоу по созданию ледовых фигур
Фото: unsplash.comunsplash.com

«С 4 по 12 марта на курорте „Эльбрус“ пройдет второй фестиваль снежных скульптур. Откроет праздник архитектор и скульптор Кирилл Баир, автор самого большого отеля из снега и льда в стране. 4 и 5 марта мастер представит гостям курорта шоу-программу по созданию ледовых фигур», — сообщили в пресс-службе АО «Кавказ.РФ».

Фестиваль пройдет на высоте 3 500 метров, на смотровой площадке станции «Мир», откуда открывается панорамный вид на Главный Кавказский хребет. Добраться к месту проведения шоу гости смогут по самой высокогорной канатной дороге страны. Вход на мероприятие свободный.

Тема фестиваля в этом году — герои мультфильмов в гостях у Лисы Мухи. Всего будет создано пять объемных скульптур высотой около 2,5 метров.

«Непростая задача скульпторов осложняется суровыми условиями высокогорья и морозами, поэтому часть фигур мастера готовят заранее уже сейчас, остальные вырежут изо льда на глазах у зрителей. Опыт прошлогоднего фестиваля позволяет надеяться, что снежные герои будут радовать гостей курорта как минимум до середины марта», — отметил заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев, чьи слова приводят в пресс-службе.

Кирилл Баир — скульптор и архитектор, организатор фестиваля «Снег и лед» в Москве (2022, 2023 годы), участник конкурсов снежных и деревянных скульптур в Китае, Франции, Финляндии и других странах. За строительство крупнейшего отеля из снега в Архангельской области в 2010 году попал в Книгу рекордов России.

Первый фестиваль снежных фигур прошел на «Эльбрусе» в феврале 2022 года. Тогда гигантские фигуры медведя, моржа, лисы и кита создала команда мастеров из Ставрополя, а выставку посетили более 5 тысяч человек.

Отдых в России,Рустам Тапаев,
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