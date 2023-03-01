Топ-8 самых красивых мест в России для триатлона

От классических городских до экстремальных стартов.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Федерация триатлона России подготовила топ-8 самых живописных локаций нашей страны для классического триатлона в черте города (олимпийская дистанция, спринт), экстремального триатлона (когда триатлет бросает вызов не только себе, но и природе), а также кроссовых дисциплин (где в рамках велосипедного сегмента используется МТБ).

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Локации для классических дисциплин

Санкт-Петербург

Бóльшая часть триатлонного маршрута культурной столицы Европы проходит на Крестовском острове и по вантовому мосту через Петровский фарватер. Живописность места обозначена сочетанием Невской губы Финского залива с белоснежными вантами моста скоростной автомагистрали.

Сочи

Мягкий черноморский климат, завораживающие виды субтропиков от Имеретинской набережной до горных склонов Розы Хутор – всё это делает сочинский триатлонный маршрут очень популярным.

Казань

Триатлеты, следуя туристическому бренду региона – «Татарстан: 1001 удовольствие», с удовольствием преодолевают сегменты гонки по самым популярным туристическим местам: Казанский кремль (1 из 12 сохранившихся в России), Дворец земледельцев, центр семьи «Казан», мост «Миллениум».

Локации для экстремальных стартов

Алтайский край

«Всё настоящее» – гласит слоган одного из популярных туристических регионов России. Здесь на территории топ-10 достопримечательностей края, на Бирюзовой Катуни, проходят триатлонные старты. Такие соревнования вдохновляют атлетов цветом сибирской реки Катунь (он действительно бирюзовый), а также видами, открывающимися вдоль 1 из 10 самых живописных дорог мира – Чуйского тракта.

Хакасия

Неслучайно именно этот регион стал площадкой для первого в России ультратриатлона – Siberman. Маршрут одной из тяжелейших триатлонных трасс нашей страны позволяет увидеть крупнейшую по установленной мощности электростанцию – Саяно-Шушенскую ГЭС.

Локации для кроссовых дисциплин

Верхошижемье, Кировская область

Высоко ценится любителями кросс-дуатлона. Здесь сложные технические показатели трассы переплетаются с природными красотами бывшей Вятской губернии.

Ангарский городской округ, Иркутская область

Ангарский триатлон на протяжении многих лет остаётся самым массовым кроссовым стартом, где соревнуются более 300 участников. Такому статусу способствует и сама локация – обширная территория Еловского пруда среди могучих сибирских лесов.

Тургояк, Челябинская область