Топ-8 самых красивых мест в России для триатлона

От классических городских до экстремальных стартов.
Федерация триатлона России подготовила топ-8 самых живописных локаций нашей страны для классического триатлона в черте города (олимпийская дистанция, спринт), экстремального триатлона (когда триатлет бросает вызов не только себе, но и природе), а также кроссовых дисциплин (где в рамках велосипедного сегмента используется МТБ).
Бóльшая часть триатлонного маршрута культурной столицы Европы проходит на Крестовском острове и по вантовому мосту через Петровский фарватер. Живописность места обозначена сочетанием Невской губы Финского залива с белоснежными вантами моста скоростной автомагистрали.
Мягкий черноморский климат, завораживающие виды субтропиков от Имеретинской набережной до горных склонов Розы Хутор – всё это делает сочинский триатлонный маршрут очень популярным.
Триатлеты, следуя туристическому бренду региона – «Татарстан: 1001 удовольствие», с удовольствием преодолевают сегменты гонки по самым популярным туристическим местам: Казанский кремль (1 из 12 сохранившихся в России), Дворец земледельцев, центр семьи «Казан», мост «Миллениум».
«Всё настоящее» – гласит слоган одного из популярных туристических регионов России. Здесь на территории топ-10 достопримечательностей края, на Бирюзовой Катуни, проходят триатлонные старты. Такие соревнования вдохновляют атлетов цветом сибирской реки Катунь (он действительно бирюзовый), а также видами, открывающимися вдоль 1 из 10 самых живописных дорог мира – Чуйского тракта.
Неслучайно именно этот регион стал площадкой для первого в России ультратриатлона – Siberman. Маршрут одной из тяжелейших триатлонных трасс нашей страны позволяет увидеть крупнейшую по установленной мощности электростанцию – Саяно-Шушенскую ГЭС.
Высоко ценится любителями кросс-дуатлона. Здесь сложные технические показатели трассы переплетаются с природными красотами бывшей Вятской губернии.
Ангарский триатлон на протяжении многих лет остаётся самым массовым кроссовым стартом, где соревнуются более 300 участников. Такому статусу способствует и сама локация – обширная территория Еловского пруда среди могучих сибирских лесов.
Маршрут кросс-триатлона на территории «Тургояк» уникален благодаря одноимённому озеру. Беговой и велосипедный этапы проходят по территории предгорья Южного Урала рядом с двумя древнейшими озёрами – Инышко и Тургояк.