Санатории Ульяновской области: чем они привлекают гостей

Отдохнуть от городской суеты, загруженности на работе и учебе, домашнего быта, а заодно поправить здоровье можно в санаториях Ульяновской области. Уникальная природа и климат наряду с высоким качеством обслуживания и лечения гарантированы. А потому туристы, однажды отдохнувшие в регионе, возвращаются сюда снова.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Единственные в России источники лечебной минеральной воды аналогичной по составу воде в Карловых Варах и Трускавце находятся в Ульяновской области - на территории Ундоровской курортной зоны. Люди знали о волшебной силе источников еще в древности. В переводе с тюркского Ундоры - "долина десяти лекарств". Сегодня на территории курорта обнаружено 17 родников, девять из них - минеральные. Гости здешних здравниц - "Санатория имени Ленина", "Дубков", "Прибрежного", "Белого Яра" - едут сюда, в первую очередь, за этой целебной водой. А еще голубой глиной, известной уникальными свойствами. Голубая глина оказывает мощное оздоравливающее воздействие на организм. Недаром в царское время ее продавали за золото и вывозили в другие страны.

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Ундоры входит в 18 уникальных курортов России. Он находится на Приволжской возвышенности. С севера Ундоры закрываются возвышенностью, поросшей лесом, с юга и запада подступает лесостепь с обширными полями сельхозугодий, восточный край курортной зоны обрамляет полуторакилометровая зона естественных лесов. У села Ундоры река Волга делает резкий поворот с востока на юг, размывая берег и вскрывая древнейшие на территории Ульяновской области геологические отложения. Природа в этом месте создала неповторимые условия. Климат курорта с высокой ионизацией воздуха похож на морской. Хвойный массив, родниковая вода, песчаные почвы только добавляют плюсов этому райскому уголку.

В свободное от лечения время скучать в санаториях курорта Ундоры не придется. Для гостей подготовлены развлекательные программы, экскурсии по региону и интересные маршруты для прогулок, катание на лошадях. А для отдыха летом открыты благоустроенные пляжи на берегу Волги и Белого озера. Кстати, в ундоровских санаториях можно провести выходные и без лечения: прогуляться по территории, летом - покататься на лошадях, зимой - на коньках или лыжах, а вечером, непременно - в баньку.

В то же время, качественно отдохнуть и подлечиться можно с не меньшим успехом в городских санаториях. У такого отдыха - свои плюсы. Днем, после всех лечебных процедур, или вечером гости могут посещать театры, кинотеатры, концертные залы, брать брендовые экскурсии по Родине Ленина. Для любителей активного отдыха есть теннисный корт, стадион, бильярд, катки и лыжные трассы в зимнее время. Один из таких городских санаториев - "Радон". В здравнице построили уникальный эманаторий ("радоновую пещеру") и пароэманаторий ("радоновую сауну").

Люди использовали свойства радона, не зная о его существовании. Они замечали, что после купания в некоторых источниках и пребывания в отдельных пещерах, у них прибавлялось сил. Так, источник Адепс в Греции был известен еще во времена Аристотеля. А древние римляне использовали воды источника, который сейчас называется Гаштейн в Австрии.