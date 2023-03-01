Пятигорск проездом: где остановиться, поесть и поработать удаленно

Я провожу туры на Кавказе и знаю: у туристов не всегда есть время на поиск отеля и кафе в городе, где они бывают проездом. Нередко Пятигорск — одна из таких точек на карте. Поэтому я подготовила путеводитель, который отвечает на главные вопросы: где остановиться, где пробовать местные блюда и ужинать с лучшим видом и где засесть с ноутбуком на несколько часов, если приходится работать удаленно.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Где жить?

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В центре Пятигорска немного приличных отелей по средней цене 1500 2500 в сутки. Но за эти деньги можно арендовать квартиру в исторических особняках или снять отдельный номер в хостелах — они в Пятигорске довольно хороши: новее отелей и сервис там дружелюбнее.

Хостел Friends на Красной, 8 расположен в восьми минутах ходьбы от центральной улицы Кирова. Фишка — просторный внутренний сад с гамаками и розарием. В хостеле общие комнаты (от 750 рублей/ночь) и маленькие одноместные номера (от 1 750 рублей/ночь). Последние очень популярны — надо бронировать заранее.

Хостел HoCo 101 на Московской, 101 новее Friends и находится в курортной зоне. Сутки в общем номере — 800 рублей, в отдельном полноценном — 2500 рублей. В хостеле своя кофейня — удобно для работы, если вы совмещаете отпуск с удаленкой.

Лет шесть назад «Жить просто» на Чкалова, 6а был самым прогрессивным в Пятигорске. Сейчас общие номера «подустали», но есть классные бюджетные комнаты в мансарде — от 900 рублей. Маленькие, с кроватью, тумбочкой и окном — ночью видно светящуюся телевышку на Машуке.

Прелесть этого хостела в ценах: кровати в общих номерах — от 450 рублей в сутки. Отдельные номера — 1200 рублей. А еще в отличном расположении: через дорогу — музей Лермонтова, в паре минут ходьбы — парк «Цветник» с легендарной кофейней, а по пути к ней — пироговая, ради которой стоит приехать в город. Сюда еще вернемся.

Отель «Бристоль» на Соборной, 19 — один из лучших в Пятигорске и находится в двух минутах ходьбы от «Цветника». Историческое здание, бассейн, спа, ресторан. Есть номера с террасами — от 11 000 до 27 000 рублей в сутки, а одноместные — от 3 300 рублей в сутки.

Апартаменты «Травертин» — это несколько квартир в исторических домах в центре города, укомплектованные всем необходимым. Еда не организована, но есть кухня, а рядом много заведений, где можно поесть и рано утром, и ночью. Цена — от 3 000 рублей в сутки, бронь через агрегаторы.

Квартиры посуточно в Пятигорске на каждом углу. И объявлений на агрегаторах тоже много — лучше брать ближе к улице Кирова (местный Бродвей) и парку «Цветник» или на «Ромашке». Не выбирайте район «Скачек».

Где поесть и поработать?

Лучшей классической кофейней в Пятигорске я назвала бы «Робуст» на Октябрьской, 44 (рядом с ТЦ «Галерея»). Кухни нет, зато с кофе заморачиваются. Туристы место не знают, но здесь с утра до ночи много фрилансеров с ноутбуками: можно спокойно засесть на 5 8 часов поработать.

Идеальные завтраки — в «Правильном кофе» («Кофейня Гукасова») на втором этаже исторического особняка у входа в парк «Цветник». Высокие потолки, старые полы, а самое крутое — большая веранда с видами на горы. Блюда — от 250 рублей. Советую омлет с сулугуни.

Во время прогулки зайдите в «Хэппи Кофе» в старинном особняке на Гагарина — это одна из самых красивых кофеен. Высоченные потолки, огромные окна. Тут всегда толпа туристов. В 10 минутах ходьбы — «Провал», тот самый, на ремонт которого собирал деньги Остап Бендер. Много кофе, полноценная кухня, по вечерам проходят квизы и камерные концерты.

Лучший, на мой взгляд, видовой ресторан — «Балкон» на крыше «ТЦ Галерея». Огромная веранда, зал с панорамными окнами, вид на горы Машук и Бештау. Идеально за ужином смотреть на закат и на то, как на Машуке зажигается телевышка. В меню и шашлык, и пицца, и кавказские блюда — только лепешек видов десять. Большие порции, вкусно и дешевле, чем в Москве.

Ресторан «Кинза» на Ромашке туристы не знают, а местные любят. В нем самое большое меню с блюдами кавказской кухни. Цены чуть ниже московских.

В пироговой «Хачапури И…» на Карла Маркса — почти напротив музея Лермонтова — идеальные крученые хачапури на гриле. У меня сложился ритуал: в первый день в Пятигорске беру пару лепешек и иду есть их на гору Горячую, где «Китайская беседка». Красивый вид на город в десяти минутах ходьбы от пироговой.