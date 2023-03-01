Самарцев приглашают в бесплатное путешествие по Сокольим горам

Это будет прогулка на горы Лысая и Барсук, которая состоится 5 марта. Требуемый для нее уровень физической подготовки участников - начальный и выше (12+). Любители путешествий на природу, ищущие пейзажи для впечатлений и фотографий, совершат переход от Студеного оврага до обзорной площадки, что недалеко от Вертолетки.

Фото: СОВА СОВА

Сначала путь пойдет на гору Лысая, которая является вершиной северной окраины Самары, а затем он проляжет через лес к горе Барсук. Там будет сделан привал для пикника. После отдыха туристы отправятся к Коптеву оврагу, где увидят "водопад" и пройдутся по "винтовой дороге" вдоль опорной стены 1917 года постройки. В интересных местах запланированы остановки для фотосессий.

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Добраться до места сбора, который состоится на пристани "Студеный овраг", можно на общественном транспорте из Самары или на личном автомобиле (координаты парковки: 53.305276, 50.194191). До остановки "Дачи" ходят автобусы № 50, 78, 79 и маршрутки, следующие в сторону Царевщины. Оттуда до пристани придется пройти пешком или доехать на такси.

Организаторы сообщают, что маршрут пешего путешествия составит около 16 километров, и предупреждают, что он не кольцевой. Поэтому автолюбителям и их пассажирам придется вернуться от поселка Управленческий к месту парковки машины. Остальные смогут отсюда уехать в Самару на общественном транспорте.

Также важно предусмотреть личную экипировку. Одеться нужно по погоде с учетом трех-четырех слоев одежды: нижний слой, например, термобелье или хлопчатобумажный трикотаж, затем теплая водолазка, поверх которой можно надеть флисовую толстовку или шерстяной свитер. В качестве верхней одежды могут служить теплая спортивная куртка или пуховик, а также синтепоновые непродуваемые штаны по типу горнолыжных. Обувь должна быть удобная, с нескользящей подошвой - трекинговые ботинки или сапоги-дутики. На всякий случай можно прихватить запасные перчатки, а также маску или повязку для защиты дыхания от холодного воздуха. В дороге понадобится небольшой рюкзак, в котором уместится перекус на день (бутерброды или пирожки, чай в термосе, вода), личные медикаменты и фонарик.