10 мест, где стоит побывать по туристическому сертификату школьника

В этом году 40 тыс. подмосковных школьников смогут воспользоваться туристическим сертификатом, который дает возможность бесплатно путешествовать по региону. Как его получить и где им можно воспользоваться?

Фото: Российская Газета Российская Газета

Сертификат, который родители школьников 5-9-х классов могут оформить на региональном портале госуслуг - это некий аналог "Пушкинской карты", только действует он строго на территории Московской области. Живых денег не дает, но им можно оплатить в турагентстве поездку на любую подмосковную достопримечательность. На оформление требуется пять рабочих дней. Еще пять дается получателю, чтобы выбрать маршрут и заключить договор на поездку с туроператором.

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Если родители затянули с выбором или не смогли найти времени для визита в турагентство, сертификат возвращается в общую базу и возможность воспользоваться им появляется у другого ребенка. Оформить таким образом можно как индивидуальную, так и групповую поездку со всем классом.

В стоимость сертификата "зашиты" проезд до места экскурсии и обратно, входные билеты на посещение достопримечательностей и обед.

Путеводитель

Куда отправимся?

Министерство культуры и туризма региона подготовило ТОП-10 мест, куда охотнее всего едут школьники. Среди них есть локации, где вы с детьми еще не были? Самое время восполнить пробелы.

1. Этнопарк "Кочевник", Сергиев Посад

Парк под открытым небом, где можно познакомиться с аутентичными жилищами, бытом, традициями и культурой кочевых народов разных стран.

2. Зооферма "Шихово", Дмитров

Место обитания многих ручных животных - лошадей, оленей, альпаков, хаски, кроликов. Всех можно гладить, кормить, на некоторых - покататься.

3. Музеи "Коломенская пастила" и "Коломенский калач"

Дадут не только попробовать вкусные лакомства, но и разрешат самим поучаствовать в их приготовлении.

4. Музей кукол и Дом мороженого, Серпухов

Располагаются в одном помещении, где сначала рассматривают уникальные игрушки, а затем лакомятся мороженым, которого здесь - десятки видов.

5. Музей техники Вадима Задорожного, Красногорск

Самый большой в России частный музей военной техники. Экскурсионные программы рассчитаны на детей от 10 лет.

6. Детский интерактивный центр "Экспонариум", Истра

Экскурсоводами в этом музее "работают" интерактивные мультяшные герои, которые знакомят детей с историей, культурой и научными достижениями Подмосковья.

7. Музей впечатлений, Сергиев Посад

Один из немногих музеев, где все экспонаты можно трогать и использовать по назначению.

8. Музей Lego Fox Bricks, Звенигород

Замок Хогвартс из "Гарри Поттера", кафе Central Perk из сериала "Друзья", целый город площадью более 50 квадратных метров - и все это из конструктора Lego.

9. Аэроклуб Freezone, Чехов

Есть две аэродинамические трубы с самой большой в области полетной зоной, искусственная волна для серфинга, VR-полигон.

10. Парк приключений "Хотьково", Сергиев Посад