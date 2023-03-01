В Краснодаре разработали онлайн-экскурсии по городу

Для краснодарцев и гостей города создали онлайн-маршруты по главным достопримечательностям краевого центра. Для прогулки достаточно включить в бесплатном сервисе 2ГИС слой "Туристические места" и выбрать, куда отправиться - на карте есть театры, музеи, парки, а также отображены экскурсионные маршруты, которые включают основные достопримечательности кубанской столицы.

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- Можно посетить исторические объекты и приобщиться к празднованию важных дат для города, не тратя время на поиски экскурсовода, - рассказала директор Туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова.

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Маршрут "Цветы у обелисков" - историко-патриотический, он знакомит с историей Краснодара во времена Великой Отечественной войны и подвигами его жителей, увековеченных в памятниках и мемориалах. Среди них - скульптурная композиция "Связь поколений", центральное место в которой занимает фигура ветерана. Молодое поколение представлено девочкой, сидящей рядом с пожилым мужчиной, и мальчиком - курсантом кадетского училища, отдающим воинскую честь ветерану.

Также на маршруте можно увидеть памятник воинам-освободителям и мемориальную арку "Ими гордится Кубань". Еще один интересный пункт - парк "Чистяковская роща", один из старейших в Краснодаре, он был заложен еще в 1900 году. С тех пор парк стал излюбленным местом отдыха, днем и вечером здесь звучит музыка, а по тенистым аллеям прогуливаются горожане. В парке обустроен большой детский городок и работают различные аттракционы. На его территории установлено несколько памятников воинам Великой Отечественной войны и "Памятник 13 тысячам краснодарцев - жертвам фашистского террора".

На маршруте находится и Парк имени 30-летия Победы, который поделен на несколько частей. В одной из них находится музей военной техники "Оружие Победы". Здесь же расположена памятная стела с именами Героев Советского Союза, которые участвовали в боях с фашистами на Кубани.

Еще один экскурсионный маршрут - "Прогулка по Александровскому бульвару" протяженностью три километра. Он берет начало у обелиска 200-летию Кубанского казачьего войска и завершается на улице Офицерской. Обелиск высотой 14 метров является точной копией памятника, установленного в Екатеринодаре к 200-летию войска в 1896 году. На его четырех сторонах закреплены чугунные доски с надписями, кратко повествующими об истории казачества.

На пересечении улиц Красной и Северной находится бронзовая скульптура молодого путешественника, сидящего на огромном чемодане с яблоком в руках. Далее на маршруте расположена скульптурная композиция "Студенчество", символом которого, по задумке авторов, являются Лидочка и Шурик - герои фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Святая великомученица Екатерина считается небесной покровительницей Краснодара. Именно ей посвящена восьмиметровая бронзовая композиция на бульваре. К памятнику часто приезжают молодожены в день свадьбы. Рядом находится изящная Триумфальная арка в древнемосковском стиле. А на финише маршрута расположена "визитная карточка" города - монументальный памятник "Аврора". В отличие от древнеримской богини, комсомолка стоит в шинели, с винтовкой на плече и со звездой в высоко поднятой руке. На площади перед одноименным кинотеатром раскинулся великолепный фонтанный комплекс.

Третий из представленных маршрутов - "Главная улица Красная". Во время этой экскурсии можно увидеть памятники и городские скульптуры, оценить дореволюционную архитектуру, фонтаны и парки. Экскурсия начинается на улице Постовой. Здесь, на месте основания Екатеринодарской крепости, находится Закладной камень. На другой стороне улицы раскинулся Екатерининский сквер, центральное место в котором занимает памятник Екатерине Великой.