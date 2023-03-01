В России вырос спрос на отдых в санаториях

Увеличение составило до 30%. Как сообщил «Коммерсанту» медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов, большинство бронирований из средней полосы России пришлось на Кавказские Минеральные Воды, жители Сибири предпочитают отдыхать в местных санаториях.
Игроки рынка, опрошенные изданием, предполагают, что цена размещения в здравницах вырастет как минимум на 15%.
Кроме того, отмечается, что санаториям удалось увеличить глубину бронирований — с одной-двух недель в прошлом году до срока от двух недель до четырёх-пяти месяцев.