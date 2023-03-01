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23 минуты назад

В России вырос спрос на отдых в санаториях

Говорит Москва

Увеличение составило до 30%. Как сообщил «Коммерсанту» медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов, большинство бронирований из средней полосы России пришлось на Кавказские Минеральные Воды, жители Сибири предпочитают отдыхать в местных санаториях.

В России вырос спрос на отдых в санаториях
Фото: unsplashunsplash

Игроки рынка, опрошенные изданием, предполагают, что цена размещения в здравницах вырастет как минимум на 15%.

Кроме того, отмечается, что санаториям удалось увеличить глубину бронирований — с одной-двух недель в прошлом году до срока от двух недель до четырёх-пяти месяцев.

Отдых в России,Михаил Данилов,Коммерсант,
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