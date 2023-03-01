В России вырос спрос на отдых в санаториях

Увеличение составило до 30%. Как сообщил «Коммерсанту» медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов, большинство бронирований из средней полосы России пришлось на Кавказские Минеральные Воды, жители Сибири предпочитают отдыхать в местных санаториях.

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Игроки рынка, опрошенные изданием, предполагают, что цена размещения в здравницах вырастет как минимум на 15%.