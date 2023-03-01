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1 час назад

Курортный сбор предлагают ввести по всей России

РИА "ФедералПресс"

Госдума в марте может рассмотреть в первом чтении законопроект «О туристическом сборе» и внесении изменения в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Об этом рассказал депутат от ЕР Андрей Марков.

Курортный сбор предлагают ввести по всей России
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Предлагается разрешить всем регионам самостоятельно вводить туристический сбор, а также устанавливать его размер. Мы внесли этот законопроект еще летом прошлого года», – отметил парламентарий.

Андрей Марков отметил, что законопроект был направлен на отзыв в регионы. Две трети субъектов РФ его поддержали.

В законопроекте предлагается сделать величину сбора не менее 100 рублей в сутки, пишут «Известия».

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