Курортный сбор предлагают ввести по всей России

Госдума в марте может рассмотреть в первом чтении законопроект «О туристическом сборе» и внесении изменения в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Об этом рассказал депутат от ЕР Андрей Марков.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Предлагается разрешить всем регионам самостоятельно вводить туристический сбор, а также устанавливать его размер. Мы внесли этот законопроект еще летом прошлого года», – отметил парламентарий.

Андрей Марков отметил, что законопроект был направлен на отзыв в регионы. Две трети субъектов РФ его поддержали.