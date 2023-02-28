На берегу Байкала появится яхт-клуб

Соглашение по поэтапному строительству многофункционального курортного комплекса подписали на днях глава республики Бурятия Алексей Цыденов, гендиректор ООО «Путник Сибирь» Александр Тертычный (он также является гендиректором «Грин Флоу Байкал») и глава АО «ОЭЗ «Байкальская Гавань»» Максим Шарипов.

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В сообщении пресс-службы отмечается, что, по предварительным оценкам, объем инвестиций в проект составит свыше 1,3 млрд рублей. Создание туристического комплекса, проектирование которого начато в 2022 году, будет поэтапным. По завершении проектирования, с 2024 года будет идти строительство объекта.