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1 час назад

На берегу Байкала появится яхт-клуб

Мир новостей

Соглашение по поэтапному строительству многофункционального курортного комплекса подписали на днях глава республики Бурятия Алексей Цыденов, гендиректор ООО «Путник Сибирь» Александр Тертычный (он также является гендиректором «Грин Флоу Байкал») и глава АО «ОЭЗ «Байкальская Гавань»» Максим Шарипов.

На берегу Байкала появится яхт-клуб
Фото: Мир новостейМир новостей

В сообщении пресс-службы отмечается, что, по предварительным оценкам, объем инвестиций в проект составит свыше 1,3 млрд рублей. Создание туристического комплекса, проектирование которого начато в 2022 году, будет поэтапным. По завершении проектирования, с 2024 года будет идти строительство объекта.

Отмечается, что в туркомплексе в селе Турка Прибайкальского района на территории ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» будут визит-центр, общественные пространства, бутик-отель на 50 номеров, а также виллы, яхт-клуб и ресторан.

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